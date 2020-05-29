Соцсеть Parler частично восстановлена с помощью россиян

Американская социальная сеть Parler, популярная среди сторонников уходящего президента США Дональда Трампа, утром во вторник, 19 января, частично восстановила работу с российской помощью. Накануне на странице Parler можно было найти лишь послание главы компании Джона Матце, в котором говорилось, что персонал работает над восстановлением функций социальной платформы.

Эксперт по интернету Рональд Джилметт сказал агентству Reuters, что интернет-адреса Parler теперь принадлежат фирме DDos-Guard, которой руководят двое россиян. По данным агентства, в прошлом DDos-Guard сотрудничала с расистскими сайтами и оказывала поддержку сайтам российского правительства. Ни Матце, ни DDos-Guard пока не прокомментировали слова Джилметта.

Новые хозяева из Ростова-на-Дону

Как пояснил Джилметт, компания DDos-Guard на своем сайте приводит адрес в Шотландии с названием Cognitive Cloud LP, однако на самом деле эта фирма принадлежит двум россиянам из Ростова-на-Дону. Один из этих россиян недавно сказал в интервью британской газете The Guardian, что он не осведомлен обо всем контенте, который распространяется через его компанию.

Amazon, Google и Apple заблокировали Parler, сославшись на то, что эта соцсеть, по их мнению, не принимает должных мер для защиты от опасного контента. В качестве примера Amazon привел пост следующего содержания: "Только мертвый демократ - хороший демократ. Бей их всех".

Parler возразил, что большинство проблемных постов удалены, что же касается оскорблений, например в адрес бывшей первой леди Мишель Обамы, то они, по словам руководства соцсети, действительно исполнены ненависти, но защищены Конституцией.

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