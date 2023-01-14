  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Кристине Ламбрехт, министр обороны Германии
Кристине ЛамбрехтФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

СМИ: В Германии может смениться министр обороны

Дмитрий Вачедин
11 мин. назад

Немецкие издания, ссылаясь на источники в правительстве, сообщают, что министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт может в скором времени подать в отставку. Она неоднократно попадала в медийные скандалы.

https://p.dw.com/p/4MBQb

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) близка к отставке по собственному желанию, сообщают в пятницу, 13 января, немецкие издания Bild и Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники в правительстве. Эту информацию подтверждают телеканал ntv и агентство dpa - также полностью не раскрывая источники. Газета Süddeutsche Zeitung даже назвала период, в который возможна отставка - с 16 по 23 января. При этом в министерстве обороны Германии эту информацию назвали слухами, которые не нуждаются в комментариях.

Министр обороны ФРГ социал-демократка Кристине Ламбрехт неоднократно попадала в медийные скандалы – в последний раз с новогодним поздравлением, которое немецкие СМИ признали неудачным. Ламбрехт записала поздравительное видеообращение, в котором упоминала войну в Украине, стоя на фоне взрывающихся фейерверков и пытаясь их перекричать. Скандал вызвала и публикация фотографии сына Ламбрехт в служебном вертолете.

Судя по соцопросам, министр непопулярна в Германии. Так, в частности, согласно опросу, проведенному телеканалом ZDF, 60 процентов немцев поддерживали бы решение о ее отставке. До того, как она в декабре 2022 года стала министром обороны, она была министром юстиции в последнем кабинете Анелы Меркель (Angela Merkel), а c 2021 года параллельно исполняла обязанности министра по делам семьи, женщин и молодежи.

Между тем еще в декабре 2022 года канцлер Олаф Шольц публично защищал Ламбрехт от критики, заявив, что "у бундесвера первоклассный министр", и он "удивлен некоторой критикой в ее адрес".

Смотрите также:

В Литву прибывают солдаты бундесвера

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Афганский синдром: как солдаты бундесвера страдают от последствий участия в миссии в Афганистане (07.09.2021)

Афганский синдром: как солдаты бундесвера страдают от последствий участия в миссии в Афганистане (07.09.2021)

Многие солдаты германского бундесвера, побывавшие в Афганистане, до сих пор страдают от посттравматического синдрома. Сослуживцев, получивших психологические травмы, поддерживают отставные военные.
Конфликты7 сентября 2021 г.03:01 мин.
external

Немецкий ветеран Афганистана - о приходе талибов: я не мог помочь (13.10.2021)

Немецкий ветеран Афганистана - о приходе талибов: я не мог помочь (13.10.2021)

В Германии 13 октября на высшем уровне чествовали немецких ветеранов-афганцев. За 20 лет миссии бундесвера в этой стране 160 тысяч немецких военных приняли в ней участие. 59 погибли. DW встретилась с бывшим солдатом.
Политика13 октября 2021 г.02:51 мин.

Süddeutsche Zeitung: Lambrecht offenbar vor dem Rücktritt

www.sueddeutsche.de
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенный украинский город Бахмут - вид сверху

Владимир Зеленский: Битва за Донбасс продолжается

Конфликты1 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW - башни Кремля обсуждают, кого выдвинуть в президенты в 2024 году. Одна из башень спаршивает: "А есть варианты?"

Выборы президента России, или О чем грустят башни Кремля

Выборы президента России, или О чем грустят башни Кремля

Политика8 ч. назад
Российские призывники (фото из архива)

Увеличение призывного возраста в РФ: что будет с 30-летними?

Увеличение призывного возраста в РФ: что будет с 30-летними?

Права человека11 ч. назад
Polen Krakau | Solidarität mit unabhängigen Medien in Belarus | Tut.by

Соучредитель Tut.by: Суд над женщинами - показательная порка

Соучредитель Tut.by: Суд над женщинами - показательная порка

СМИ21 ч. назад
Здание парламента Казахстана

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Политика4 мин. назад
Демонстрация солидарности с Израилем в Берлине, май 2021 года

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Политика9 ч. назад
Посольство Беларуси в Вильнюсе

Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось

Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось

Общество9 ч. назад
На главную страницу