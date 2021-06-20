В ФРГ правящие партии поддержали запрет флага ХАМАС

В бундестаге фракции правящих партий - блока Христианско-демократический союз (ХДС) / Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) солидарно высказались за запрет в ФРГ флага террористической группировки ХАМАС. "Мы не хотим, чтобы на германской земле развевались флаги террористических организаций", - прокомментировал эту инициативу заместитель главы фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei) в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 20 июня.

По словам политика, запрет флага ХАМАС на территории Германии мог бы стать четким сигналом для израильтян, проживающих в ФРГ. Планируется, что соответствующая норма дополнит статью 86 Уголовного кодекса Германии, в которой закреплен запрет на распространение средств пропаганды организаций, деятельность которых является антиконституционной.

По инициативе ХДС/ХСС и СДПГ этот пункт может быть дополнен запретом на символику организаций, признанных террористическими Евросоюзом. Кроме ХАМАС, в случае принятия поправок под этот запрет подпадет атрибутика леворадикальной палестинской организации PFLP, имеющей сторонников и в Германии.

Антиизраильские протесты в Германии

В ходе эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, произошедшей в мае 2021 года, правительство Германии осудило ракетные удары, нанесенные группировкой ХАМАС по Израилю со стороны сектора Газа, как "террористические атаки".

На фоне нового витка насилия в ближневосточном регионе в ФРГ в это время прошел ряд антиизраильских протестов, участники которых приносили с собой, в том числе, атрибутику движения ХАМАС.

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