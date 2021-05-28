Правящие в ФРГ партии намерены запретить флаг ХАМАС

Партии, входящие в правительственную коалицию в Германии, (блок ХДС/ХСС и СДПГ) намерены запретить в стране флаг палестинской террористической организации ХАМАС. По словам эксперта по вопросам правовой политики из фракции социал-демократов в бундестаге Йоханнеса Фехнера (Johannes Fechner), соответствующий запрет планируется ввести в июне, сообщают в субботу, 29 мая, издания Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Мы обсуждаем этот вопрос с ХДС, решение может быть принято уже в начале июня", - указал Фехнер.

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet) уже поддержал запрет флага ХАМАС, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по словам Фехнера, в настоящее время изучает, можно ли статью 86а уголовного кодекса расширить таким образом, чтобы она запрещала использование символики не только антиконституционных, но и террористических организаций. Ведь даже "демонстрация, к примеру, флага террористической организации угрожает безопасности граждан", подчеркнул эксперт СДПГ.

Смотрите также: