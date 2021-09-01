СМИ узнали о завершении талибами переговоров о новом правительстве

Исламское фундаменталистское движение "Талибан" завершило переговоры о будущем составе правительства в Кабуле, его состав объявят в ближайшее время. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил афганский информационный онлайн-портал The Khaama Press News Agency (KPNA). Ранее аналогичную информацию распространил индийский англоязычный телеканал CNN-News18.

По данным KPNA, переговоры под руководством муллы Хебтуллы Ахунда завершились в понедельник, 30 августа. Мулла недавно прибыл в столицу Афганистана из провинции Кандагар, где участвовал в диалоге со старейшинами племен, уточняет агентство.

Представитель "Талибана": Состав может стать известен в ближайшие две недели

Представитель фундаменталистского движения Забиулла Муджахид заявил, что состав нового кабинета министров будет объявлен в ближайшие две недели. По словам Муджахида, члены предыдущих правительств в Кабуле не войдут в него, так как они потерпели неудачу, и "народ не хочет, чтобы они больше были у власти".

Между тем РИА "Новости" со ссылкой на свой источник утверждает, что имена новых министров могут быть объявлены уже 3 сентября.

Талибы у власти и теракты в аэропорту Кабула

После взятия почти всех провинций Афганистана боевики фундаменталистского исламского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул. США, Германия и другие государства открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями.

В районе аэропорта Кабула 26 августа произошли два теракта, в результате которых погибли 13 американских военных и до 200 афганцев. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане". Беспилотник США 29 августа нанес удар по автомобилю в районе кабульского аэропорта, в котором, предположительно, находился смертник со взрывчаткой. США 30 августа последними завершили вывод своих войск из Афганистана.

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