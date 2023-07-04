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СМИ: Пригожину вернули 10 млрд рублей, изъятых после мятежа

Александра Иванова
1 ч. назад

По сведениям газеты "Фонтанка", деньги забрал водитель главы ЧВК "Вагнер", предъявивший доверенность.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 годаФото: Press service of "Concord"/REUTERS

Главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вернули 10 млрд рублей, найденных наличными в коробках, которые были изъяты при обыске в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о вооруженном мятеже. Об этом во вторник, 4 июля, пишут ряд русскоязычных СМИ и Telegram-каналов, в частности онлайн-издание "Фонтанка".

"При этом, по предварительным данным, бизнесмен в выходные находился в Москве, где присутствовал на каких-то совещаниях. Вместо Евгения Пригожина забирать миллиарды прибыл его водитель с официальной доверенностью", -  говорится в публикации газеты.

Журналисты напоминают,  что в день обысков сам Пригожин не отрицал, что имеет отношение к деньгам. Согласно его заявлению, эта сумма была приготовлена на зарплату бойцов ЧВК "Вагнер" и выплаты родственникам погибших.

Власти Ростова сами заплатят за восстановление города

Тем временем онлайн-издание "Подъем" сообщает, что власти Ростова-на-Дону решили отказаться от взыскания с ЧВК "Вагнер" нанесенного городу ущерба в размере 90 млн рублей. В мэрии Ростова пояснили в ответ на запрос журналистов, что средства на ремонтные работы будут выделены из городского бюджета.

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Сообщение онлайн-издания "Фонтанка" о возвращении главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину денег, найденных при обыске

Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей
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