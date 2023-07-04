  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Мятеж Пригожина обошелся Ростову почти в 100 млн рублей

Дмитрий Вачедин
46 мин. назад

Тяжелая техника наемников повредила 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону.

https://p.dw.com/p/4TNSd
Танк ЧВК "Вагнер" в Ростове
Фото: AP/picture alliance

Тяжелая техника ЧВК "Вагнер", которую 24 июня в ходе попытки мятежа ввели в Ростов-на-Дону, привела к массовому повреждению городского дорожного покрытия и тротуаров, пишет в понедельник, 3 июля, ТАСС, ссылаясь на городскую администрацию. Ростовские власти оценивают ущерб в 92,5 миллиона рублей.

"По предварительным расчетам, в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении администрации.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уточнил, что в городе повреждено 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 210 квадратных метров тротуаров.

Ростов был бескровно захвачен ЧВК "Вагнер" в ночь на 24 июня, а вечером подразделения наемников покинули город. Несмотря на то, что мятеж вызвал как повреждения инфраструктуры, так и гибель 13 российских летчиков (данные Евгения Пригожина) , никакого наказания ни глава ЧВК, ни наемники не понесли. Согласно договоренности с Владимиром Путином, наемники перебираются в Беларусь.

Смотрите также:

Путин признал, что государство содержало ЧВК "Вагнер"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Нина Хрущева: Пригожин, похоже, хорошо сыграл свою партию

Нина Хрущева: Пригожин, похоже, хорошо сыграл свою партию

Путин начал войну, думая, что она пройдет быстро, отмечает политолог Нина Хрущева. Она уверена, что теперь российский президент намерен воевать и дальше, ведь это его единственный способ остаться у власти. Нина Хрущева считает, что после президентства Путина есть несколько возможных сценариев, в том числе военный переворот и путч сторонников жесткой линии.
Конфликты25 мая 2023 г.26:01 мин.
external

Пригожин призывает к всеобщей мобилизации (01.06.2023)

Пригожин призывает к всеобщей мобилизации (01.06.2023)

Российская армия испытывает дефицит личного состава. Но пока ставку делают на контрактников. Подробности - в материале DW.
Конфликты2 июня 2023 г.03:55 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пресс-конференция по поводу начала работы Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины

Шаг к "трибуналу Путина": в Гааге расследуют агрессию РФ

Правосудие и закон7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Novosti Show Podcastcover Redesign

В Гааге собирают факты о вторжении России в Украину. DW Шоу

В Гааге собирают факты о вторжении России в Украину. DW Шоу

Политика14 ч. назад57:51 мин.
Карикатура: тролли выпрыгивают из окон здания "Фабрика троллей" и бегут прочь. Один из них забрался на крышу и кричит: "Нам отключили финансирование!"

Фабрики троллей: что будет со СМИ Пригожина?

Фабрики троллей: что будет со СМИ Пригожина?

Политика16 ч. назад
Йоханес Линднер

Почему смерть бодибилдера так взволновала антиваксеров

Почему смерть бодибилдера так взволновала антиваксеров

Общество14 ч. назад
Сцена из спектакля "Тихари" по пьесе Саши Филипенко

В Вильнюсе поставили спектакль про белорусских силовиков

В Вильнюсе поставили спектакль про белорусских силовиков

Культура15 ч. назад
Протесты в пригороде Парижа Нантере, 29 июня 2023 года

Массовые беспорядки во Франции

Массовые беспорядки во Франции

Конфликты18 ч. назад11 фото
Взрыв в ночном небе над Киевом

Новая атака БПЛА на Киев и иные события 494-го дня войны

Новая атака БПЛА на Киев и иные события 494-го дня войны

Конфликты2 июля 2023 г.
На главную страницу