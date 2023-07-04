Мятеж Пригожина обошелся Ростову почти в 100 млн рублей

Тяжелая техника ЧВК "Вагнер", которую 24 июня в ходе попытки мятежа ввели в Ростов-на-Дону, привела к массовому повреждению городского дорожного покрытия и тротуаров, пишет в понедельник, 3 июля, ТАСС, ссылаясь на городскую администрацию. Ростовские власти оценивают ущерб в 92,5 миллиона рублей.

"По предварительным расчетам, в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении администрации.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уточнил, что в городе повреждено 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 210 квадратных метров тротуаров.

Ростов был бескровно захвачен ЧВК "Вагнер" в ночь на 24 июня, а вечером подразделения наемников покинули город. Несмотря на то, что мятеж вызвал как повреждения инфраструктуры, так и гибель 13 российских летчиков (данные Евгения Пригожина) , никакого наказания ни глава ЧВК, ни наемники не понесли. Согласно договоренности с Владимиром Путином, наемники перебираются в Беларусь.

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