СМИ: Концерн Rheinmetall закупил в Бельгии танки для Украины

Немецкий оборонный концерн приобрел 50 танков Leopard 1 у компании OIP Land Systems. 30 из них он намерен подготовить для экспорта в Украину, пишет Handelsblatt.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готовится осуществить очередную поставку танков в Украину и выкупил для этого у бельгийского предприятия OIP Land Systems 50 машин модели Leopard 1, сообщает во вторник, 8 августа, немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на неназванные источники в оборонной отрасли.

Как следует из публикации, приобретенные танки будут теперь технически подготовлены к использованию в Украине на заводах Rheinmetall в Дюссельдорфе. В итоге из 50 закупленных машин концерн сможет передать Киеву около 30, пишет Handelsblatt. Ранее о покупке 50 танков Leopard 1 у компании OIP Land Systems сообщали бельгийские СМИ, не указывая, однако, кто именно приобрел их.

Отказ Швейцарии одобрить экспорт танков в Украину

Модель Leopard 1 - предшественница использующихся сейчас в ВС ФРГ более современных танков Leopard 2. С вооружения бундесвера она была снята около 20 лет назад. Rheinmetall уже экспортировал в Украину несколько десятков таких танков, напоминает Handelsblatt.

Газета указывает также, что изначально концерн планировал закупить танки для Украины в Швейцарии, однако власти этой страны, придерживаясь принципа нейтралитета, не дали разрешения на это. В конце июня федеральный совет Швейцарии отклонил запрос оборонного концерна Ruag на экспорт танков Leopard 1 в Украину через Германию.

На момент публикации ни концерн Rheinmetall, ни правительство ФРГ не предоставили официального комментария относительно сообщения газеты Handelsblatt.

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