  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Чехия закупит не менее 77 немецких танков Leopard 2

Даниил Сотников
8 мин. назад

Министр обороны ФРГ Писториус назвал решение Праги "очень правильным шагом". Чехия уже получила первые пять танков Leopard 2A4 из Германии в рамках так называемых круговых поставок.

https://p.dw.com/p/4UEmL
Немецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Чехия планирует закупить не менее 77 немецких танков Leopard 2, сообщила в пятницу, 21 июля, министр обороны страны Яна Чернохова на совместной с немецким коллегой Борисом Писториусом (Boris Pistorius) пресс-конференции в Праге.

По словам Черноховой, стороны уже подписали предварительный контракт и сейчас уточняют детали. Чехия закупит танки типа А8 - это самая современная версия Leopard 2.

Борис Писториус назвал решение Праги "очень правильным шагом". По его словам, покупка положительно скажется на совместной работе стран и их способности при необходимости защищать друг друга. Помимо Чехии в закупке Leopard 2 заинтересованы и другие страны, заявил глава Минобороны ФРГ, не сообщив деталей из-за отсутствия конкретных решений.

Чехия и Германия заменяют поставленные Украине танки

Чехия уже получила первые пять танков Leopard 2A4 из Германии в рамках так называемых круговых поставок - взамен переданных Украине танков советских образцов, сообщила Яна Чернохова. Всего по этой схеме Чехия должна получить 15 танков.

Германия также объявила, что планирует купить у производителя Rheinmetall 18 основных боевых танков Leopard 2A8 для замены переданных Украине машин, пишет AFP. СМИ, сообщая о таких планах правительства со ссылкой на источники, писали, что покупка обойдется в 525 млн евро.

Смотрите также:

ВСУ готовы опробовать в бою западные танки

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Боевой танк Leopard 2 A6 на военных учениях в Германии

Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

По договоренности между Берлином и Варшавой, подбитые на фронте в Украине танки немецкого производства должны ремонтироваться в Польше. Но та пока не торопится это делать. Почему?
Конфликты11 июля 2023 г.
external

Олигархи Путина в Чехии: история одного завода (13.05.2022)

Олигархи Путина в Чехии: история одного завода (13.05.2022)

Репортаж DW из чешского городка о производстве труб и насосов, с которым связан Дмитрий Пумпянский, доверенное лицо Путина.
Экономика и бизнес17 мая 2022 г.04:40 мин.
Танк Leopard 2 на вооружении бундесвера, март 2023 года

Минобороны ФРГ меняет планы по ремонту танков для Украины

Минобороны ФРГ меняет планы по ремонту танков для Украины

Ремонт танков Leopard 2A5 и Leopard 2A6 будет проходить в Германии и, по предварительной информации, в Литве. Где будут чинить танки Leopard 2A4, пока неизвестно.
Конфликты12 июля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (фото из архива)
Трансляция

Эрдоган надеется вернуть Путина в зерновую сделку

Конфликты4 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Валерий Сахащик

Сахащик о "Вагнере" у границы с Польшей: Ситуация нехорошая

Сахащик о "Вагнере" у границы с Польшей: Ситуация нехорошая

Политика2 ч. назад
Карикатура: карикатурный Алексей Навальный говорит в суде И говорит: "Я помню, что у человека две ноги..." Перед ним стоит судья, у которого вместо ног - щупальцы, как у осьминога.

Речь Навального в суде, или Кто выносит приговоры в России

Речь Навального в суде, или Кто выносит приговоры в России

Политика3 ч. назад
Судно, зашедшее в порт Одессы в рамках "зерновой сделки", февраль 2023 года

Что думают эксперты ФРГ о заявлении РФ о судах в Черном море

Что думают эксперты ФРГ о заявлении РФ о судах в Черном море

Конфликты24 ч. назад
Белорусский лес для мебельной промышленности

Куда Беларусь продает свою древесину в условиях санкций ЕС

Куда Беларусь продает свою древесину в условиях санкций ЕС

Политика4 ч. назад
Сбор пшеницы в Запорожье (фото из архива)

Последствия выхода России из "зерновой сделки"

Последствия выхода России из "зерновой сделки"

Конфликты6 ч. назад
Вид на городок Нессельванг, где летом 2022 года отдыхал канцлер Германии Олаф Шольц

Где проведут отпуска Шольц и другие немецкие политики?

Где проведут отпуска Шольц и другие немецкие политики?

Культура11 ч. назад
На главную страницу