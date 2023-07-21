Чехия закупит не менее 77 немецких танков Leopard 2

Министр обороны ФРГ Писториус назвал решение Праги "очень правильным шагом". Чехия уже получила первые пять танков Leopard 2A4 из Германии в рамках так называемых круговых поставок.

Чехия планирует закупить не менее 77 немецких танков Leopard 2, сообщила в пятницу, 21 июля, министр обороны страны Яна Чернохова на совместной с немецким коллегой Борисом Писториусом (Boris Pistorius) пресс-конференции в Праге.

По словам Черноховой, стороны уже подписали предварительный контракт и сейчас уточняют детали. Чехия закупит танки типа А8 - это самая современная версия Leopard 2.

Борис Писториус назвал решение Праги "очень правильным шагом". По его словам, покупка положительно скажется на совместной работе стран и их способности при необходимости защищать друг друга. Помимо Чехии в закупке Leopard 2 заинтересованы и другие страны, заявил глава Минобороны ФРГ, не сообщив деталей из-за отсутствия конкретных решений.

Чехия и Германия заменяют поставленные Украине танки

Чехия уже получила первые пять танков Leopard 2A4 из Германии в рамках так называемых круговых поставок - взамен переданных Украине танков советских образцов, сообщила Яна Чернохова. Всего по этой схеме Чехия должна получить 15 танков.

Германия также объявила, что планирует купить у производителя Rheinmetall 18 основных боевых танков Leopard 2A8 для замены переданных Украине машин, пишет AFP. СМИ, сообщая о таких планах правительства со ссылкой на источники, писали, что покупка обойдется в 525 млн евро.

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