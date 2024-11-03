СМИ: JLR продал активы в РФ российским топ-менеджерам

По данным "Интерфакс" и РБК, владельцем "Ягуар Ленд Ровер" стало зарегистрированное в Москве "ВСКД Моторс".

Британский автоконцерн Jaguar Land Rover (JLR) продал активы российского представительства (ООО "Ягуар Ленд Ровер") российским топ-менеджерам. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили агентства "Интерфакс" и РБК со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.

По его данным, сделка была закрыта 31 октября. Владельцем 100% долей стало "ВСКД Моторс", зарегистрированное в Москве в конце 2022 года. Его совладельцами с равными долями являются гендиректор "Ягуар Ленд Ровер" Вячеслав Кузяков, директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров, директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько, а также финансовый и административный директор Екатерина Шаталова.

Jaguar Land Rover прекратил поставки в РФ в 2022 году

"Ягуар Ленд Ровер" было учреждено в Москве в 2008 году. В начале 2022 года на фоне войны РФ в Украине Jaguar Land Rover прекратил поставки в Россию, выручка компании упала с 7,5 млрд до 1,5 млрд рублей в 2023 году.

Чистый убыток "Ягуар Ленд Ровер" в 2022 году превысил 1 млрд рублей, в 2023 году - составил 560 млн рублей, писало агентство "Интерфакс".

Британский Jaguar Land Rover принадлежит индийской Tata Group.

В британском и российском подразделениях информацию СМИ не комментировали.

В марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт в Россию люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро.

На рынке в РФ могут закрепиться индийские и иранские бренды

Как писала в феврале газета "Известия" со ссылкой на Торгово-промышленную палату РФ, на фоне наращивания санкций против России на рынке РФ могут закрепиться новые автомобильные бренды. В частности, в бюджетном сегменте спросом могут пользоваться индийские машины от концерна Tata Motors, а также иранские от Iran Khodro и Saipa.