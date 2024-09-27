В ФРГ трое мужчин осуждены за экспорт люксовых авто в РФ

Мужчины из Франкфурта-на-Одере были признаны виновными в 430 нарушениях закона о внешней торговле.

Трое мужчин из Франкфурта-на-Одере были приговорены к тюремному заключению за экспорт сотен дорогих автомобилей в Россию. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-службу земельного суда во Франкфурте. По словам представителя суда, трое мужчин были признаны виновными в 430 нарушениях закона ФРГ "О внешней торговле", который запрещает экспорт товаров в Россию в связи с западными санкциями, введенными за военную агрессию Москвы против Украины.

Обвиняемые - мужчины в возрасте 25, 50 и 52 лет - продавали машины из автосалона в Дальвиц-Хоппергартене с марта 2022-го по март 2024-го. Таможенникам они сообщали, что машины отправляются в Беларусь.

Двое обвиняемых получили по шесть лет лишения свободы, третий - четыре года заключения. Прибыль от незаконных сделок на общую сумму почти 30 миллионов евро подлежит конфискации.

Импорт авто из ЕС в Беларусь вырос вчетверо

В марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт в Россию люксовых автомобилей дороже 50 тысяч евро. В 2023-м объем импорта автомобилей из ЕС в соседнюю с РФ Беларусь составил 2,6 млрд долларов (2,4 млрд евро), что в четыре раза выше уровня 2021 года, сообщало издание Politico со ссылкой на данные Германской экономической команды (The German Economic Team).

Наблюдатели зафиксировали наибольший относительный рост в секторе автомобилей класса люкс. На него пришлось две трети общего увеличения импорта - 1,4 млрд долларов (1,3 млрд евро).