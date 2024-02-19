В России могут появиться автомобили из Уганды, Ирана и Индии

На российском авторынке могут появиться новые марки автомобилей, в частности, из Уганды, Индии и Ирана. Об этом сообщила в понедельник, 19 февраля, газета "Известия" со ссылкой на Торгово-промышленную палату РФ. По словам президента палаты Сергея Корытина, на фоне наращивания санкций против России, введенных после начала войны в Украине, на рынке могут закрепиться новые автомобильные бренды. В частности, в бюджетном сегменте спросом могут пользоваться индийские машины от концерна Tata Motors, а также иранские от Iran Khodro и Saipa.

При этом, пишут "Известия", точной информации о том, собираются ли индийские производители продавать автомобили на российском рынке, нет. В свою очередь, иранские машины уже доступны в России. Так, автомобиль Tara от компании Iran Khodro можно приобрести по цене от 1.5 млн рублей.

Интерес к выходу на российский авторынок выразила и Уганда. По словам посла этой страны в России Мозеса Кизиге, Уганда - африканский лидер по производству электроавтомобилей. В свою очередь зампредседателя правящей угандийской партии Национальное движение сопротивления Марваха Парминдер Катонголе Сингх заявил "Известиям", что выход на авторынок РФ был бы отличной возможностью для Уганды установить партнерские отношения с Россией.

Китайские автомобили заняли почти половину российского рынка

В декабре 2023 года маркетинговое автомобильное агентство НАПИ сообщало, что доля машин, произведенных в Китае, составила 37% от всего российского авторынка. Еще почти 10% заняли автомобили китайских брендов, изготовленные ы России. В сравнении с периодом с января по ноябрь 2022 года их суммарная доля выросла более чем на 30%.

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