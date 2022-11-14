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Билборды у павильонов на конференции COP27Фото: P. Ridwamuddin
Права человекаГермания

СМИ: Египет шпионит за немецкой делегацией на COP27

Анатолий Арни
11 мин. назад

Египетские службы безопасности стали шпионить за участниками климатической конференции после заявлений канцлера ФРГ Шольца о нарушениях прав человека в стране, указывают СМИ.

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Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) предупредило немецкую делегацию, участвующую в саммите ООН по защите климата в Египте (COP27), о возможных случаях шпионажа и провокаций со стороны местных служб безопасности. О письме с этой информацией сообщило американское издание Insider, его существование в воскресенье, 13 ноября, подтвердили собеседники агентства Reuters.

Согласно данным СМИ, BKA связывает ведение слежки с высказываниями канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) во время его визита на конференцию. Выступая 8 ноября перед журналистами, Шольц указал, что в Египте наблюдаются случаи нарушения прав человека и привел в пример ситуацию с оппозиционным блогером Алаа Абд эль-Фаттахом, который в настоящее время находится в тюрьме. "Необходимо принять решение, сделать возможным освобождение, чтобы не дошло до того, что голодающий умер", - заявил канцлер.

После упоминания фамилии блогера со стороны ФРГ египетские службы безопасности стали вести наблюдение за участниками делегации из Германии и "представителями стран-единомышленников", считает BKA. Кроме того, немецкие правоохранители указывают на "провокационные действия", лиц, близких к Каиру. По их данным, сотрудники египетских спецслужб на конференции выдают себя за представителей ООН, используя в том числе поддельные удостоверения личности участников форума.

Блогер - лицо протестов

Оппозиционный активист, блогер и программист Алаа Абд эль-Фаттах последовательно критикует власти Египта и стал одним из "символов революции" в стране в январе 2011 году - в результате массовых протестов в отставку ушло сначала правительство, а затем и президент Египта Хосни Мубарак, занимавший этот пост с 1981 года, после чего на него было заведено уголовное дело. Этот ряд событий принято относить к так называемой "арабской весне" - серии антиправительственных акций в арабских странах в 2010-2011 годах.

После отставки Мубарака власть в Египте перешла к военному правительству. Абд эль-Фаттах участвовал в протестных акциях против этого режима, пока в октябре 2011 года не был арестован по обвинению в подстрекательстве к насилию против военных. Его освободили под подписку о невыезде в декабре того же года, но в 2013 году арестовали вновь - из-за "поощрения антиправительственных протестов".

С 2014 по 2019 год блогер отбывал тюремный срок, в то время как в стране продолжались демонстрации. В декабре 2021 года активист был снова приговорен египетским судом к пяти годам тюрьмы по обвинениям в распространении "фейков", после чего объявил частичную голодовку, которая продолжается более 200 дней. Во время проведения в Египте конференции ООН в городе прошла череда демонстраций в поддержку Абд эль-Фаттаха.

Как проходит конференция по защите климата

COP27 будет продолжаться до 18 ноября, но на саммите уже были сделаны несколько важных заявлений. Так, представители ФРГ сообщили о намерении Германии совместно с другими странами разработать конкретные шаги по борьбе с потеплением на планете, в числе которых будет поддержка бедных стран со стороны промышленно развитых государств.

На конференции было подписано соглашение между ЕС и Казахстаном о поставках энергии и сырья. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщала о намерении подписать соглашения о производстве "зеленого" водорода с Намибией и Египтом. Все эти меры должны помочь ЕС не только перейти на "зеленую" энергию, но и избавиться от зависимости от поставок из России и Китая.

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