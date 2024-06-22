Авианосец США Dwight D. Eisenhower покидает Красное море

Какой авианосец ВМС США будет передислоцирован из Тихого океана на Ближний Восток для продолжения миссии, пока не ясно, указывает US Naval Institute.

Американский атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, участвовавший в миссии по защите коммерческих судов от атак йеменских повстанцев-хуситов, покидает Красное море. Об этом сообщают в субботу, 22 июня, агентство AP и телеканал NBC News .

Ранее, 1 июня, хуситы заявили, что атаковали два американских военных корабля, включая авианосец USS Dwight D. Eisenhower. В свою очередь Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало обстрел одного из кораблей, однако заявило, что повреждений при этом нанесено не было.

Между тем НПО US Naval Institute отмечает на своем сайте, что авианосец Dwight D. Eisenhower выполняет свою миссию уже более восьми месяцев и министр обороны США Ллойд Остин принял решение не продлевать ее в очередной раз. Корабль вернется на базу ВМС США Норфолке, на восточном побережье страны, в Вирджинии. Какой американский авианосец будет направлен из Тихого океана ему на смену на Ближний Восток, пока не ясно, отмечают авторы.

Потопление хуситами греческого судна Tutor

Вечером 18 июня Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) передал, что хуситы потопили второе грузовое судно за последнее время - принадлежащий Греции угольный балкер Tutor. Ранее британские СМИ писали, что судно подверглось атаке 12 июня примерно в 120 км от йеменского города Эль-Ходейда.

Экипаж эвакуировали на американский ракетный крейсер Philippine Sea, а торговое судно бросили дрейфовать. Один из членов экипажа, который, предположительно, находился в машинном отделении корабля, до сих пор числится пропавшим без вести, сообщало тогда Центральное командование Вооруженных сил США.

21 июня хутисты опубликовали кадры одного из своих беспилотных катеров - Tufan, или "Потоп", - который, как утверждалось, и совершил атаку на Tutor, напоминает NBC News.

Атаки хуситов на торговые корабли в Красном море

Хуситы начали атаковать проходящие мимо побережья Йемена торговые суда дронами и ракетами в ноябре 2023 года, назвав это ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа. В конце мая лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что они обстреляли уже около 130 кораблей, и пообещал увеличить частоту атак.

В Красном море и Аденском заливе находится группировка военных кораблей стран Запада, охраняющих гражданское судоходство в этих водах. В этой операции принимал участие фрегат ВМС ФРГ Hessen. Авиация США и Великобритания наносила удары по объектам боевиков в Йемене.