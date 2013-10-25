Смерти и несчастные случаи на съемочных площадках (фотогалерея)

Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагедии случались и на съемках других фильмов. О некоторых из них - в фотогалерее DW.
Смотрите также:
В США во время съемок вестерна погибла оператор и ранен режиссер. По данным полиции, выстрел из оружия для реквизита произвел голливудский актер Алек Болдуин.
В американских боевиках количество убитых и раненых обычно исчисляется десятками и льется море крови. Кровь эту нередко делают для Голливуда в Германии.
Мировую славу ему принесли "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". 4 октября Кристофу Вальцу исполняется 65 лет.