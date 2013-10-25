 Смерти и несчастные случаи на съемочных площадках (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Смерти и несчастные случаи на съемочных площадках (фотогалерея)

Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагедии случались и на съемках других фильмов. О некоторых из них - в фотогалерее DW.

  • Santa Fe Alec Baldwin nach Polizei Befragung Schußwaffen Unfall Film Set

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    Вестерн "Ржавчина": Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера

    Голливудский актер Алек Болдуин во время съемок вестерна Rust ("Ржавчина") случайно застрелил из реквизитного пистолета оператора украинского происхождения Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соуза. Каким образом могла произойти трагедия, пока неясно. Съемки фильма были приостановлены, полиция ведет расследование.

  • Брэндон Ли в фильме Ворон

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    "Ворон": погиб актер Брэндон Ли - сын легенды боевых искусств Брюса Ли

    В 1993 году гонконгский и американский актер Брэндон Ли, сын легенды боевых искусств Брюса Ли, погиб во время съемок фильма "Ворон". Застрявшая в стволе пистолета заглушка вылетела при выстреле холостым патроном и попала 28-летнему актеру в живот. От полученного ранения он скончался. Съемки тем не менее были закончены.

  • Обломки рухнувшего вертолета

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    Фильм "Сумеречная зона": рухнувший вертолет и трое погибших

    В последний день на съемках фильма "Сумеречная зона", снятого в 1983 году при участии Стивена Спилберга, погибли три человека: актер Вик Морроу (53 года) и двое детей-актеров: Рене Шин-Йи Чен (6 лет) и Му-Са Динь Ле (7 лет). Пилот вертолета, от которого по сценарию фильма должны были убегать герои, под воздействием пиротехнических взрывов потерял управление, и машина рухнула вниз.

  • Актеры фильма Только для твоих глаз на съемочной площадке

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    "Только для твоих глаз": гибель каскадера

    Съемки одной из серий франшизы о Джеймсе Бонде тоже были омрачены трагедией: в фильме "Только для твоих глаз" агента 007 в исполнении Рождера Мура преследуют на бобслейной трассе в Кортина д’Ампеццо. Во время съемок сани вылетели за пределы ледяного желоба и врезались в дерево. 21-летний каскадер Пауло Ригон погиб на месте.

  • Том Круз на мотоцикле скрывается от погони

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    "Миссия невыполнима - 6": двойной перелом у Тома Круза

    Том Круз чуть не погиб на съемках шестой части "Миссия невыполнима". Актер известен тем, что большинство опасных трюков он выполняет самостоятельно. В одной из сцен он должен был перепрыгнуть с одной крыши на другую, но не долетев до места приземления, ударился о стену здания и получил два перелома кости голеностопного сустава. От падения с большой высоты Круза спас страховочный пояс.

  • Актер Джеки Чан летит в воздухе

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    "Доспехи бога": перелом основания черепа у Джеки Чана

    Звезда боевиков Джеки Чан также обычно отказывается от каскадеров. Он неоднократно получал травмы на съемочных площадках, но самым серьезным был перелом основания черепа во время съемок "Доспехов бога": при прыжке со стены замка на дерево актер не удержался и упал на камень. С тех пор правым ухом Чан слышит хуже левого.

  • Леонардо Ди Каприо держит в руке молоток и курит

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    "Джанго освобожденный": Ди Каприо до крови поранил руку

    Нередко сцены, при съемках которых актеры получили травмы, входят в фильмы. Как, например, эпизод в картине "Джанго освобожденный", в котором Леонардо Ди Каприо до крови поранил руку, ударив изо всей силы по стеклянному столу. Несмотря на травму, Ди Каприо продолжил играть. Медицинскую помощь ему оказали лишь после того, когда сцена была отснята.

  • Мартин Шин в роли солдата

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    "Апокалипсис сегодня": пьяный Мартин Шин разбил зеркало

    Актер Мартин Шин на съемках фильма "Апокалипсис сегодня" Френсиса Форда Копполы страдал от проблем с алкоголем. В первой же сцене картины пьяный Шин разбил голой рукой зеркало, порезался осколками, после чего плакал и кричал, размазывая кровь по постели и лицу. Режиссер не стал прерывать съемку, настолько идеально поведение актера сочеталось с характером его героя, и в итоге сцена вошла в фильм.

    Автор: Аннабель Штеффес-Хальмер, Виктор Вайц


  • Santa Fe Alec Baldwin nach Polizei Befragung Schußwaffen Unfall Film Set

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    Вестерн "Ржавчина": Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера

    Голливудский актер Алек Болдуин во время съемок вестерна Rust ("Ржавчина") случайно застрелил из реквизитного пистолета оператора украинского происхождения Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соуза. Каким образом могла произойти трагедия, пока неясно. Съемки фильма были приостановлены, полиция ведет расследование.

  • Брэндон Ли в фильме Ворон

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    "Ворон": погиб актер Брэндон Ли - сын легенды боевых искусств Брюса Ли

    В 1993 году гонконгский и американский актер Брэндон Ли, сын легенды боевых искусств Брюса Ли, погиб во время съемок фильма "Ворон". Застрявшая в стволе пистолета заглушка вылетела при выстреле холостым патроном и попала 28-летнему актеру в живот. От полученного ранения он скончался. Съемки тем не менее были закончены.

  • Обломки рухнувшего вертолета

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    Фильм "Сумеречная зона": рухнувший вертолет и трое погибших

    В последний день на съемках фильма "Сумеречная зона", снятого в 1983 году при участии Стивена Спилберга, погибли три человека: актер Вик Морроу (53 года) и двое детей-актеров: Рене Шин-Йи Чен (6 лет) и Му-Са Динь Ле (7 лет). Пилот вертолета, от которого по сценарию фильма должны были убегать герои, под воздействием пиротехнических взрывов потерял управление, и машина рухнула вниз.

  • Актеры фильма Только для твоих глаз на съемочной площадке

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    "Только для твоих глаз": гибель каскадера

    Съемки одной из серий франшизы о Джеймсе Бонде тоже были омрачены трагедией: в фильме "Только для твоих глаз" агента 007 в исполнении Рождера Мура преследуют на бобслейной трассе в Кортина д’Ампеццо. Во время съемок сани вылетели за пределы ледяного желоба и врезались в дерево. 21-летний каскадер Пауло Ригон погиб на месте.

  • Том Круз на мотоцикле скрывается от погони

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    "Миссия невыполнима - 6": двойной перелом у Тома Круза

    Том Круз чуть не погиб на съемках шестой части "Миссия невыполнима". Актер известен тем, что большинство опасных трюков он выполняет самостоятельно. В одной из сцен он должен был перепрыгнуть с одной крыши на другую, но не долетев до места приземления, ударился о стену здания и получил два перелома кости голеностопного сустава. От падения с большой высоты Круза спас страховочный пояс.

  • Актер Джеки Чан летит в воздухе

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    "Доспехи бога": перелом основания черепа у Джеки Чана

    Звезда боевиков Джеки Чан также обычно отказывается от каскадеров. Он неоднократно получал травмы на съемочных площадках, но самым серьезным был перелом основания черепа во время съемок "Доспехов бога": при прыжке со стены замка на дерево актер не удержался и упал на камень. С тех пор правым ухом Чан слышит хуже левого.

  • Леонардо Ди Каприо держит в руке молоток и курит

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    "Джанго освобожденный": Ди Каприо до крови поранил руку

    Нередко сцены, при съемках которых актеры получили травмы, входят в фильмы. Как, например, эпизод в картине "Джанго освобожденный", в котором Леонардо Ди Каприо до крови поранил руку, ударив изо всей силы по стеклянному столу. Несмотря на травму, Ди Каприо продолжил играть. Медицинскую помощь ему оказали лишь после того, когда сцена была отснята.

  • Мартин Шин в роли солдата

    Трагические происшествия на съемках фильмов

    "Апокалипсис сегодня": пьяный Мартин Шин разбил зеркало

    Актер Мартин Шин на съемках фильма "Апокалипсис сегодня" Френсиса Форда Копполы страдал от проблем с алкоголем. В первой же сцене картины пьяный Шин разбил голой рукой зеркало, порезался осколками, после чего плакал и кричал, размазывая кровь по постели и лицу. Режиссер не стал прерывать съемку, настолько идеально поведение актера сочеталось с характером его героя, и в итоге сцена вошла в фильм.

    Автор: Аннабель Штеффес-Хальмер, Виктор Вайц


Смотрите также:

Смотреть видео 02:11

Голливудский фильм о Джулиане Ассанже (25.10.2013)

Контекст

Актер Алек Болдуин во время съемок фильма застрелил оператора

В США во время съемок вестерна погибла оператор и ранен режиссер. По данным полиции, выстрел из оружия для реквизита произвел голливудский актер Алек Болдуин.  

Немецкая кровь для Голливуда

В американских боевиках количество убитых и раненых обычно исчисляется десятками и льется море крови. Кровь эту нередко делают для Голливуда в Германии.  

Главный мерзавец Голливуда: Кристофу Вальцу - 65 лет

Мировую славу ему принесли "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". 4 октября Кристофу Вальцу исполняется 65 лет.  

Том Круз в знак протеста вернул награды "Золотого глобуса"

Знаменитый актер недоволен отсутствием расового разнообразия в жюри Голливудской ассоциации иностранной прессы. Телекомпания NBC в знак протеста уже отказалась вести трансляцию вручения премии "Золотой глобус".  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что общего у российских экологов и героя голливудских боевиков? (17.11.2017)  

Как Арнольд Шварценеггер с экологами из РФ природу защищал – DW Новости (17.11.2017)  

Также по теме

PARK CITY, UTAH - JANUARY 23: Alec Baldwin attends Sundance Institute's 'An Artist at the Table Presented by IMDbPro' at the 2020 Sundance Film Festival on January 23, 2020 in Park City, Utah. (Photo by Rich Polk/Getty Images for IMDb)

Трагические происшествия на съемках фильмов 22.10.2021

Актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагические случаи происходили и на съемках других фильмов. DW - о некоторых из них.

Der extrovertierte Schauspieler Klaus Kinski (r.) packt während der Dreharbeiten zu dem Spielfilm Cobra Verde von 1987 den Regisseur Werner Herzog am Hals. Die Szene ist Teil des neuen Kinofilms Mein liebster Feind, in dem Regisseur Herzog die für Außenstehende immer rätselhaft gebliebene Haßliebe zwischen ihm und seinem wohl berühmtesten Schauspieler reflektiert. Herzog drehte mit Kinski fünf abendfüllende Spielfilme, die zum Teil auch an den Kinokassen sehr erfolgreich waren. Während der Dreharbeiten allerdings kam es zwischen beiden ständig zu Querelen, die sogar in Mordplänen gipfelten, die sie gegeneinander schmiedeten... Starttermin des Dokumentarfilms mit zahlreichen Filmausschnitten sowie Interviews von ehemaligen Schauspielerkollegen des 1991 gestorbenen Kinski ist der 7.10.1999.

Культовый режиссер Вернер Херцог: Снимать кино можно научиться за неделю 26.01.2020

"Голливудский баварец" рассказал DW о том, почему не нужны киношколы, и о работе с голливудскими звездами первой величины.