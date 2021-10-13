 Следствие объединило 5 уголовных дел против членов ФБК | Новости из Германии о России | DW | 13.10.2021

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Россия

Следствие объединило 5 уголовных дел против членов ФБК

Адвокат экс-директора ФБК сообщил о соединении дел об отмывании денег сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией и финансировании экстремизма отдельными участниками ФБК.

Алексей Навальный и его команда (фото из архива)

Алексей Навальный и его команда (фото из архива)

Следственный комитет России соединил дело об отмывании сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией с делом о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками этого фонда. Как сообщил во вторник, 12 октября, "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы экс-директора ФБК Ивана Жданова, всего соединено пять дел. При этом он сослался на слова следователя - уточнив, что сам "бумаг не видел".

ФБК основан оппозиционером  Алексеем Навальным  в 2011 году как некоммерческая организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями.  1 сентября 2021 года он прекратил существование как юридическое лицо.

28 сентября в СКР сообщили о том, что возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем отбывающего в настоящее время наказание в исправительной колонии Навального и его ближайших соратников – находящихся на данный момент за пределами России  Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других.

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