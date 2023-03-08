Sky News: Иран тайно поставил РФ миллионы боеприпасов

На 378-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 8 марта (время московское).

Sky News: Иран тайно поставил России миллионы боеприпасов

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Два грузовых судна под российским флагом доставили в середине января через Каспийское море из Ирана в российский порт Астрахань 200 контейнеров с боеприпасами. Об этом сообщает Sky News , ссылаясь на высокопоставленный источник в американской разведке. Эти суда могли доставить 100 миллионов патронов для стрелкового оружия и около 300 тысяч снарядов, за которые Россия заплатила наличными. Сообщается, что Иран доставил в Россию патроны калибра 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм, а также гранаты для гранатометов, ракетные, минометные и артиллерийские снаряды. Кроме того, на борту могли находиться около 10 тысяч бронежилетов и шлемов.

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Министр обороны Словакии Ярослав Надь в интервью DW заявил, что информация о том, что за взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" может стоять проукраинская группировка, не ослабит поддержку Украины на Западе. "Это не меняет отношения Евросоюза в целом или отдельных стран к Украине. Напротив, они (жители Украины - Ред.) подвергаются нападению. Они ищут возможности помочь своему народу. Они действительно пытаются защитить свою территорию. На них нападают, а Россия - агрессор. И я думаю, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину", - отметил он, отвечая на вопрос корреспондента DW в Стокгольме.

Хроника событий 8 марта 00.00 - 13.59 >>>

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