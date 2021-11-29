Скончался российский кинорежиссер Владимир Наумов

В Москве на 94-м году жизни скончался кинорежиссер, народный артист СССР Владимир Наумов. Сообщение об этом в понедельник, 29 ноября, обнародовал Союз кинематографистов России.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. В 1952 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Игоря Савченко, и в студенческие годы стал его ассистентом на съемках фильма "Третий удар" (1948). После смерти Игоря Савченко завершил совместно с режиссером Александром Аловым картину своего учителя "Тарас Шевченко" (1951).

Так началось творческое сотрудничество Наумова и Алова, плодами которого стали десять работ. Среди них - фильмы "Павел Корчагин" (1956), "Мир входящему" (1961), "Легенда о Тиле" (1976), "Тегеран-43" (1980), "Берег" и другие. Вместе они также сняли ленту "Бег" (1970), которая вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля в 1971 году.

В 1966 году Наумов и Алов перенесли на экран рассказ Федора Достоевского "Скверный анекдот". Фильм вызвал неприятие со стороны властей: режиссеров, в том числе обвиняли в "сгущении красок" и "искажении идеи Достоевского". Картина была к показу запрещена и вышла на экраны только в 1987 году.

После смерти Александра Алова в 1983 году Владимир Наумов снял в память о нем документальный фильм "Алов" (1985). Позже его творчество ознаменовал выход таких фильмов, как "Выбор" (1987), "Закон" (1989), "Десять лет без права переписки" (1990), "Белый праздник" (1994), "Часы без стрелок" (2001), "Джоконда на асфальте" (2007). Большинство фильмов Владимир Наумов снимал по собственным сценариям.

Владимир Наумов был признан Народным артистом СССР, награжден государственной премией СССР, орденами Почета, Дружбы народов и "За заслуги перед Отечеством" трех степеней. Он стал также лауреатом премии "Золотой орел", обладателем призов кинофестивалей в Москве и Венеции.

Причины смерти Владимира Наумова не сообщаются.

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