Скандальный летний хит: почему "Лайла" взбудоражила немцев

Когда музыкальному продюсеру из немецкого Лимбурга Маттиасу Дистелю (Matthias Distel) впервые дали послушать эту песню, максимум, на что он рассчитывал, - это на успех на обычно сопровождающихся пьянством вечеринках на Майорке, которую немцы в шутку называют "17-й федеральной землей" и где очень любят проводить свой летний отпуск. Однако вот уже которую неделю примитивный, но быстро запоминающийся мотив "Лайлы" упорно возглавляет немецкие музыкальные чарты. Впрочем, проблема не в мелодии, а в словах песни - именно они стали предметом жаркой дискуссии в Германии, а в некоторых городах песня даже попала под запрет.

Спорный немецкий хит: запрещать нельзя крутить

В песне поется о Лайле - хозяйке борделя, владелец которого, упоминая ее в разговоре с другим мужчиной, характеризует ее как "красивее, моложе и сексуальнее" других - "schöner, jünger, geiler" (строчка рифмуется с именем героини). В этом тексте, который многие сочли сексистским, критики увидели проявление токсичной маскулинности и даже назвали его косвенным ответом на дискуссию в рамках #MeToo.

Запрет песни в Вюрцбурге привлек к ней всеобщее внимание

Песню запретили на традиционных народных гуляниях в Вюрцбурге, посвященных святому Килиану - Kiliani-Volksfest. За Вюрцбургом последовал Дюссельдорф, хотя здесь запрет был достаточно условным: песню исполнили в пивном павильоне на открытии местной ярмарки, но лишь в инструментальной версии. При этом многочисленные видео в соцсетях демонстрируют танцущую и подпевающую толпу. Пока непонятно, будет ли "Лайла" звучать на мюнхенском Октоберфесте. По словам организаторов, большинство владельцев пивных палаток - а они вправе сами решить, что будут исполнять музыканты, - склоняются к тому, чтобы обойтись без этого хита.

Сексизм или свобода искусства?

Как расценивать такую песню, допустима ли она в современном обществе - немцы разошлись во мнениях. При этом "Лайла" у всех на устах. Ее обсуждают соцсети и СМИ, продюсера приглашают на телевизионные ток-шоу. Портал Schlagerprofis.de, специализирующийся на шлягерах, отмечает, что песня настолько неполиткорректная, что дальше некуда. Музыковед и профессор Фрайбургского университета Михаэль Фишер (Michael Fischer), в свою очередь, отмечает, что речь идет о хите для вечеринок, причем определенного рода. В шлягерах в стиле "Баллерман" - так немцы называют субкультуру вокруг немецкого туризма и излюбленного пляжа Ballermann на Майорке - никогда не затрагиваются возвышенные темы. Поэтому, подчеркивает профессор, следует учитывать контекст и место исполнения хита.

Исполнители "Лайлы": диджей Robin и певец Schürze

К дискуссии подключились и политики. Так, федеральный министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschmann) назвал в Twitter запрет преувеличенной мерой. "Можно не любить тексты в шлягерах, можно считать их глупыми и даже безвкусными. Но запрещать на официальном уровне - это уж слишком", - считает он.

Для создателей песни цензура - лучшая реклама. Запрет только привлекает внимание, комментирует Маттиас Дистель и ссылается на свободу искусства. "Общество приняло текст. "Лайла" стала мейнстримом", - констатирует он в интервью порталу Hessenschau.de. Чтобы продемонстрировать народную поддержку, авторы песни даже запустили петицию, под которой уже подписались почти 50 тысяч человек.

"Лайла" завоевывает другие страны

В любом случае "Лайла" стала первым хитом, написанным для вечеринок на Майорке и возглавившим немецкие чарты. Причем популярна она не только в Германии - ее слушают в соседних Австрии и Швейцарии. Фирма звукозаписи и исполнители - диджей Robin и певец Schürze - воспользовались дискуссией для раскрутки песни и уже написали вариант для Нидерландов и Великобритании, в планах также завоевание американского музыкального рынка. На то, что неполиткорректный шлягер может прийтись по душе слушателям и в других странах, указывает, в частности, его успех на стриминговой платформе Spotify - за день "Лайлу" скачивают более миллиона человек.

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