СК России опубликовал видео с якобы посадкой пленных в Ил-76

Следственный комитет России вечером в пятницу, 26 января, опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент видео с камеры наблюдения на военном аэродроме. Российская сторона утверждает, что на видеокадрах запечатлена посадка украинских военнопленных в транспортный самолет Ил-76, который впоследствии, 24 января, потерпел крушение в Белгородской области.

Из-за плохого качества видеозаписи точно определить, что именно на ней происходит, практически невозможно, равно как и не представляется возможным определить, когда и где именно все это было снято. Предположительно, запись была сделана камерой наблюдения на военном аэродроме. По заявлениям российского Минобороны, этот самолет совершал рейс из аэродрома Чкаловский, находящегося к северо-востоку от Москвы.

Видео, которое длится одну минуту с небольшим, состоит из двух частей. В первой части ролика можно увидеть колонну автомобилей, подъезжающую к самолету по заснеженной трассе. Во второй части показан более крупным планом самолет, возле которого происходят передвижения неких людей и машин. Установить достоверно, что все происходящее на видеозаписи имеет отношение к утверждению СК РФ, невозможно.

Все, что можно распознать, - машину с включенной сигнализацией, за которой следует вереница из шести автозаков. На видео отсутствуют титры в виде даты и времени съемки. В пресс-службе Следственного комитета на момент публикации этого текста никаких дополнительных подробностей не сообщили.

Путин обвинил Украину в сбитии самолета

Президент РФ 26 января впервые прокомментировал крушение российского Ил-76. Он утверждает, что самолет был поражен украинскими военными с помощью системы ПВО иностранного производства. "Это видно по элементам поражения. Наши ПВО по своему самолету по определению наносить удары не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько бы оператор на кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы", - сказал Путин на встрече со студентами, участвующими в войне против Украины.

"Скорее всего, это американские системы Patriot или европейские, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ дан", - добавил Путин. По его словам, Главное управление разведки украинской Минобороны знало, что РФ перевозит военнопленных.

Журналисты провели разбор логики работы системы распознавания

Согласно комментарию отдела "Разбор" издания "Медуза", логика работы системы радиоэлектронного распознавания отличается от той, что описал Путин. Она, утверждают журналисты, лишь помощник для операторов ПВО в опознавании целей в боевой обстановке, призванный снизить число случаев поражения своих летательных аппаратов так называемым "дружественным огнем" и работа таких систем - это "всегда компромисс между эффективностью и скоростью выявления и поражения вражеских целей и безопасностью для своих летательных аппаратов".

"Теоретически система распознавания должна отсекать "ненужные" сигналы, но в боевой обстановке, когда в зоне работы находится множество целей, а также существуют радиопомехи, такая селекция может быть затруднена", - утверждают в "Медузе". Кроме того, по данным издания, в российской армии сегодня используется весьма устаревшая система распознавания "Пароль" разработки 1970-х годов. Данных о том, что испытания новой системы завершились к началу войны - нет.

Украина просит воздержаться от предварительных выводов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег от преждевременных выводов о причинах падения Ил-76, призвав дождаться выяснения всех обстоятельств. Об этом он заявил 26 января "Украинскому радио".

"Мы понимаем, что Россия - коварная страна. Поэтому дождемся окончательного вывода. Ситуация находится на контроле у высшего военного политического руководства Украины. Мы понимаем, что и где происходит. Не так много времени осталось дождаться, чтобы мы окончательно узнали, что там произошло", - сказал он. Секретарь Совета нацбезопасности выразил предположение, что РФ сейчас пытается, "как и после всех других совершенных ею злодеяний", сделать себя невиновной.

На состоявшемся накануне заседании Совета Безопасности ООН, проведение которого инициировала Россия, стороны обменялись взаимными обвинениями, не приняв никаких решений о недавней трагедии с крушением самолета Ил-76.

Подробности трагедии с Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Корочанском районе Белгородской области в поле рядом с селом Яблоново . По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, все люди на борту погибли. Telegram-каналы "Важные истории" и "ЧТД" со ссылкой на министерство обороны РФ сообщили, что на борту Ил-76 находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых перевозили для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Минобороны РФ назвало крушение "терактом" и обвинило Киев в его совершении.

Украинское руководство настаивает на осмотре международными независимыми экспертами места крушения самолета. 25 января в эфире "Радио Свобода" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что, по информации ведомства, в морг в Белгороде доставили только пять тел, что соответствует числу личного состава экипажа самолета.

Тем временем расследование обстоятельств крушения Ил-76 в Белгородской области начала Служба безопасности Украины (СБУ). Уголовное производство открыто по статье о нарушении законов и обычаев войны, написали "РБК-Украина" и "Украинская правда" со ссылкой на спецслужбу. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Киев будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76.

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