Украина требует осмотра места крушения Ил-76 экспертами ООН

Уполномоченный Рады по правам человека Лубинец обратился в ООН и МККК с запросом о проведении международного расследования катастрофы Ил-76 в Белгородской области.

Власти Украины настаивают на осмотре международными независимыми экспертами места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, в результате которого, как утверждает РФ, погибли 65 украинских военнопленных. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) с призывом осмотреть место катастрофы. "Украина требует прозрачного международного расследования по падению самолета Ил-76", - написал Лубинец в соцсети Facebook в четверг, 25 января,.

По словам омбудсмена, он также попросил предоставить Киеву информацию о том, проинформировала ли Россия эти организации о перевозке военнопленных самолетом. Одновременно Дмитрий Лубинец выразил уверенность в том, что международных экспертов не допустят к осмотру места падения самолета, несмотря на "заявления-обвинения" РФ, как это было "в случае с трагедией в Еленовке".

"Ответственность за военнопленных лежит на удерживающей их стороне"

Кроме того, Лубинец подтвердил, что в день катастрофы планировался обмен пленными между Украиной и РФ. "Согласно Женевским конвенциям, полная ответственность за жизнь и здоровье военнопленных лежит на стороне тех, кто их удерживает. Кроме того, перевозящая военнопленных страна должна полностью обеспечивать их безопасность и сообщать и информировать о перемещении военнопленных МККК. В данном случае эта ответственность на России", - подчеркнул он.

По словам омбудсмена, в настоящее время "нет никаких признаков того, что в самолете было большое количество людей". "На мой взгляд, это яркий пример, когда РФ запланировала пропагандистскую информационную кампанию против Украины. Считаю, что враг и дальше будет использовать тему военнопленных, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины и уменьшить поддержку нашего государства партнерами", - добавил он.

СБУ начала расследование авиакатастрофы

Тем временем расследование обстоятельств крушения Ил-76 в Белгородской области начала Служба безопасности Украины (СБУ). Уголовное производство открыто по статье о нарушении законов и обычаев войны, пишут "РБК-Украина" и "Украинская правда" со ссылкой на спецслужбу. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Киев будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76.

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Корочанском районе Белгородской областив поле рядом с селом Яблоново. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, все люди на борту погибли. Telegram-каналы "Важные истории" и "ЧТД" со ссылкой на министерство обороны РФ сообщили, что на борту Ил-76 находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых перевозили для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Минобороны РФ назвало крушение "терактом" и обвинило Киев в его совершении. На 25 января назначено запрошенное Москвой срочное заседание СБ ООН.

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