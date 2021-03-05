 СК переквалифицировал дело против соратников Навального | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2021

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Россия

СК переквалифицировал дело против соратников Навального

Дело о нарушении санитарных норм, по которому проходят десять сторонников Навального, переквалифицировали в "подстрекательство к преступлению".

Силовики и участники акции в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января

Силовики и участники акции в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января

Следственный комитет (СК) РФ переквалифицировал уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденное против десяти сторонников оппозиционного политика Алексея Навального после акции в его поддержку 23 января. Об этом в среду, 17 марта, сообщил Владимир Воронин - адвокат обвиняемой по этому делу Любови Соболь - на пресс-конференции, которую транслировало сетевое издание SotaVision.

По словам Воронина, дело, которое многие СМИ называют для краткости "санитарным", было переквалифицировано в подстрекательство к совершению преступления. "То есть все десять фигурантов якобы подстрекали неопределенный круг лиц к тому, чтобы те выходили на улицу и создавали угрозу", - объяснил юрист. При этом он уточнил, что в деле пока не указаны лица, которых  якобы подстрекали к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее Владимир Воронин сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что по "санитарному делу" уже было допрошено более 300 свидетелей, а срок следствия был продлен сразу на четыре месяца. "А ведь единственная цель этого "дела" - максимально долго держать Любовь (Соболь. - Ред.) в изоляции", - подчеркнул он.

Преследование Навального и акции в его поддержку

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан сразу по прилету в аэропорту Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Алексея Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными.

"Санитарно-эпидемиологическое дело"

По "санитарно-эпидемиологическому" делу, кроме прочих, проходят брат оппозиционера Олег Навальный, пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш, координатор московского штаба политика Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, юрист ФБК и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. 29 января Тверской суд Москвы заключил их всех под домашний арест до 23 марта.

Ослабление санитарных ограничений в Москве

Между тем на сайте мэрии Москвы говорится, что с 22 января, за один день до проведения первой массовой акции в поддержку Алексея Навального, в российской столице была введена целая серия послаблений санитарно-эпидемиологических ограничений. Так, музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры и спорта разрешили снова принимать посетителей при условии, что их количество не превышает 50 процентов от общей вместимости площадки.

С этой же даты и с тем же условием были отменены ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания и других мест присмотра за детьми. В театрах, кинотеатрах и концертных залах с 22 января стало разрешено на 50 процентов заполнять залы. С 18 января школьники всех классов вернулись к обучению в обычном режиме.

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  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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