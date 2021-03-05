СК переквалифицировал дело против соратников Навального

Следственный комитет (СК) РФ переквалифицировал уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденное против десяти сторонников оппозиционного политика Алексея Навального после акции в его поддержку 23 января. Об этом в среду, 17 марта, сообщил Владимир Воронин - адвокат обвиняемой по этому делу Любови Соболь - на пресс-конференции, которую транслировало сетевое издание SotaVision.

По словам Воронина, дело, которое многие СМИ называют для краткости "санитарным", было переквалифицировано в подстрекательство к совершению преступления. "То есть все десять фигурантов якобы подстрекали неопределенный круг лиц к тому, чтобы те выходили на улицу и создавали угрозу", - объяснил юрист. При этом он уточнил, что в деле пока не указаны лица, которых якобы подстрекали к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее Владимир Воронин сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что по "санитарному делу" уже было допрошено более 300 свидетелей, а срок следствия был продлен сразу на четыре месяца. "А ведь единственная цель этого "дела" - максимально долго держать Любовь (Соболь. - Ред.) в изоляции", - подчеркнул он.

Преследование Навального и акции в его поддержку

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан сразу по прилету в аэропорту Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Алексея Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными.

"Санитарно-эпидемиологическое дело"

По "санитарно-эпидемиологическому" делу, кроме прочих, проходят брат оппозиционера Олег Навальный, пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш, координатор московского штаба политика Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, юрист ФБК и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. 29 января Тверской суд Москвы заключил их всех под домашний арест до 23 марта.

Ослабление санитарных ограничений в Москве

Между тем на сайте мэрии Москвы говорится, что с 22 января, за один день до проведения первой массовой акции в поддержку Алексея Навального, в российской столице была введена целая серия послаблений санитарно-эпидемиологических ограничений. Так, музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры и спорта разрешили снова принимать посетителей при условии, что их количество не превышает 50 процентов от общей вместимости площадки.

С этой же даты и с тем же условием были отменены ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания и других мест присмотра за детьми. В театрах, кинотеатрах и концертных залах с 22 января стало разрешено на 50 процентов заполнять залы. С 18 января школьники всех классов вернулись к обучению в обычном режиме.

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