  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

Сирия заявила об ударах Израиля по ее двум аэропортам

Евгений Жуков
22 октября 2023 г.

По утверждению сирийских госСМИ, Израиль одновременно нанес удары по двум важнейшим аэропортам Сирии. Воздушные гавани Дамаска и Алеппо выведены из строя из-за сильных повреждений взлетно-посадочных полос.

https://p.dw.com/p/4Xrsg
Аэропорт в Алеппо (фото из архива)
Аэропорт в Алеппо (фото из архива)Фото: Xinhua/picture alliance

Два главных аэропорта Сирии - в Дамаске и Алеппо - выведены из строя в результате ракетных ударов Израиля, сообщило утром в воскресенье, 22 октября, сирийское государственное информационное агентство Sana со ссылкой на источники в службе безопасности. По его данным, один гражданский сотрудник аэропорта погиб и еще один был ранен.

"Значительные повреждения взлетно-посадочных полос" привели к приостановке полетов в обоих международных аэропортах, говорится в сообщении.

По информации источников Sana в службах безопасности, удары были нанесены одновременно со стороны Средиземноморского побережья на западе страны и с Голанских высот. Министерство транспорта Сирии сообщило, что рейсы перенаправлены в аэропорт Латакии.

Это уже второй случай после масштабного нападения террористического движения ХАМАС на Израиль 7 октября, когда израильские ВВС одновременно атакуют аэропорты сирийской столицы и города Алеппо на севере страны. Первый раз удары, по данным Дамаска, были нанесены 12 октября, тогда тоже пришлось приостановить работу обоих аэропортов.

Израиль редко комментирует отдельные удары по объектам в Сирии, но неоднократно заявлял, что не позволит Ирану расширить его присутствие в этой стране.

Смотрите также:

Землетрясение в Сирии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ливанцы бегут с юга страны, опасаясь военной эскалации с Израилем (13.10.2023)

Ливанцы бегут с юга страны, опасаясь военной эскалации с Израилем (13.10.2023)

Опасаясь возможной военной эскалации между ливанским шиитским ополчением "Хезболлах" и израильскими военными, многие ливанцы, проживающие на юге страны, уже покинули свои дома.
Конфликты13 октября 2023 г.01:35 мин.
external

Представитель ПНА в ФРГ: для решения кризиса нужно вмешательство мирового сообщества (17.10.2023)

Представитель ПНА в ФРГ: для решения кризиса нужно вмешательство мирового сообщества (17.10.2023)

Официальный представитель Палестинской национальной администрации в ФРГ в интервью DW: без вмешательства извне кризис вокруг сектора Газа не разрешится.
Политика17 октября 2023 г.03:14 мин.