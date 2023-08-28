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Сирия: Израиль нанес ракетный удар по аэропорту Алеппо

Сергей Ромашенко
28 августа 2023 г.

В результате удара по аэропорту выведена из строя взлетная полоса, сообщили сирийские источники. Израиль не прокомментировал случившееся.

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Международный аэропорт Алеппо (фото из архива)
Международный аэропорт Алеппо (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/SANA/Ahmad Salameh

Израиль в ночь на понедельник, 28 августа, нанес ракетный удар по международному аэропорту Алеппо в Сирии, в результате чего была выведена из строя взлетно-посадочная полоса, сообщили сирийские СМИ. Эту информацию подтвердил агентству Reuters источник в министерстве обороны в Дамаске.

Государственное информагентство САНА, ссылаясь на военный источник, уточнило что израильские самолеты нанесли удары по аэропорту с территории Средиземного моря около 4.30 утра. О жертвах не сообщается.

Международный аэропорт Алеппо в этом году уже несколько раз подвергался ударам, в том числе дважды в марте. Тогда он тоже был выведен из строя. Израиль не прокомментировал сообщений о новом ударе по аэропорту Алеппо.

Израильские ВВС за последние годы нанесли уже сотни ударов с воздуха по целям на территориях, находящихся под контролем властей Сирии, в том числе по аэропортам Дамаска и Алеппо. При этом Израиль практически никогда не признает и не обсуждает фактов осуществления таких военных операций.

Удары по формированиям "Хезболлах"

Очень часто удары наносятся по сирийским военным объектам или формированиям проиранских формирований "Хезболлах". Тысячи боевиков "Хезболлах" вступили в гражданскую войну в Сирии, продолжающуюся уже 12 лет, чтобы сместить баланс сил в пользу армии президента Сирии Башара Асада.

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