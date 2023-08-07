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Сильнейшее наводнение: Словения запросила помощь у ЕС и НАТО

Екатерина Венкина
5 мин. назад

Премьер Словении оценил ущерб от наводнений и оползней более чем в 500 млн евро. Любляна запросила у ЕС и НАТО технику и военных для устранения последствий удара стихии.

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Последствия сильнейших ливней, обрушившихся на Словению
Последствия сильнейших ливней, обрушившихся на СловениюФото: Fedja Grulovic/REUTERS

Словения после затяжных дождей, вызвавших обширные наводнения, продолжает бороться с последствиями стихийного бедствия, которое, по мнению ряда экспертов, может считаться сильнейшим в современной истории страны. Как в понедельник, 7 августа, передало агентство STA, число погибших достигло шести, среди них - два гражданина Нидерландов. Долины рек Сава, Драва и Мура остаются под водой.

Словения обратилась к ЕС и НАТО с просьбой о технической помощи для устранения ущерба после разрушительных наводнения и оползней.

Власти запросили 30 экскаваторов различной мощности и 30 спецмашин для регулирования водотоков, а также инженерные бригады для обслуживания техники, сообщило агентство dpa. Любляне также требуются 20 сборных мостов длиной до 40 метров каждый. У НАТО власти попросили пять военных вертолетов грузоподъемностью не менее 5 тонн для транспортировки грузов, а также 200 военнослужащих для выполнения задач по спасению и оказанию помощи.

Премьер-министр Словении оценил ущерб более чем в 500 млн евро

В окрестностях городов Мурска-Собота на северо-востоке и Словень-Градец на севере пожарные бригады провели не менее 57 спасательных операций. Затоплены дороги и железнодорожные пути. Премьер-министр Роберт Голоб оценил общий ущерб более чем в 500 млн евро. Затронуты две трети территории страны и энергетическая инфраструктура, а также сотни жилых домов, пишет dpa.

От наводнений пострадали также Австрия и Хорватия. В общей сложности 2,5 тыс. пожарных задействованы в землях Каринтия и Штирия на юге Австрии, передало агентство APA.

Ранее стало известно, что в Словении после наводнения прорвало дамбу. Около 500 человек пришлось спешно эвакуировать из деревни Дольня Быстрица на востоке страны, сообщила RTV SLO. Дамба была установлена на реке Мура и служила для защиты населения от паводков.

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