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В Словении растет число жертв наводнения

Жан Рофе
13 мин. назад

Число жертв наводнений и оползней в Словении выросло до четырех. Власти оценивают ущерб более чем в 500 миллионов евро.

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Наводнение в Словении
Наводнение в СловенииФото: Gregor Ravnjak/AP/dpa/picture alliance

Масштабные наводнения в Словении унесли жизни не менее четырех человек. На берегу реки Савы в районе Любляны днем в субботу, 5 августа, обнаружили тело мужчины, пишет национальное информационное агентство STA со ссылкой на полицию.

Накануне сообщалось, что в результате наводнений и оползней, которые вызвали обрушившиеся на страну ливни, погибли как минимум три человека. В их числе женщина в городе Камник, а также двое нидерландских альпинистов, предположительно умерших от удара молнии в горах в районе Краня.

Не менее пяти граждан Нидерландов считаются пропавшими без вести, передает радиостанция NOS со ссылкой на МИД королевства.

Ущерб на полмиллиарда евро

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что страна столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием в своей новейшей истории. По его оценкам, ущерб от наводнения превысит 500 миллионов евро. Вода разрушила жилые дома, учреждения, дороги и объекты энергоинфраструктуры.

Евросоюз готов оказать Словении необходимую поддержку в связи с наводнениями, написала в сети микроблогов X (бывшая Twitter) глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она отметила, что еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич уже находится в Любляне и ведет обсуждения с правительством страны.

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