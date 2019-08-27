Швейцария прекратила связанное с делом Магнитского расследование

Генеральная прокуратура Швейцарии прекратила длившееся на протяжении десяти лет уголовное производство по делу об отмывании через швейцарские банки денег, похищенных из российского бюджета. Иск был подан главой компании Hermitage Capital Уильямом Браудером, который добивается привлечения к ответственности виновных в хищениях из российского бюджета и в смерти российского аудитора Сергея Магнитского.
Расследование не выявило никаких доказательств, позволяющих предъявить обвинения кому-либо в Швейцарии, говорится в пресс-релизе швейцарской Генпрокуратуры, опубликованном во вторник, 27 июля. Ведомство подчеркнуло, что не занималось расследованием обстоятельств гибели юриста, поскольку это не входит в его компетенцию.
В то же время в прокуратуре поручили конфисковать 4 миллиона швейцарских франков (около 3,7 млн евро) из 18 миллионов, замороженных на швейцарских счетах в начале следствия. Эти средства связаны с криминальной деятельностью в России, объяснило ведомство.
Комментируя решение, Браудер заявил, что швейцарские прокуроры прекратили расследование "после того, как одного из их ключевых сотрудников поймали на получении взятки от россиян", данной с целью закрытия дела. "Очень темное пятно на (репутации) Швейцарии", - написал глава Hermitage Capital в своем Twitter.
Фонд Hermitage Capital Management и Сергей Магнитский
С 1995 по 2006 годы фонд Hermitage Capital Management, основанный и возглавляемый британским бизнесменом Уильямом Браудером, был одним из крупнейших зарубежных инвестиционных фондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов, но до суда дело не дошло. После обысков в компании юрист Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов США.
После этого прокуратура обвинила самого Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и в ноябре 2009-го скончался в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека.
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Автор: Галина Петровская