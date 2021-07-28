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Hermitage Capital Management

Инвестиционный фонд в Великобритании.

Британский инвестиционный фонд. Основан в апреле 1996 года Уильямом Браудером и бывшим совладельцем банка Republic National Bank of New York Эдмондом Сафрой.

Sergej Magnitski (undatierte Aufnahme). In einem umstrittenen Strafprozess gegen den toten russischen Anwalt Magnitski hat ein Moskauer Gericht am 28.01.2013 Pflichtverteidiger angeordnet. Die Anwälte sollen das von Menschenrechtlern als Justizposse kritisierte Verfahren wegen Steuerbetrugs durchziehen. Laut Anklage soll Magnitski als Jurist des Finanzunternehmens Hermitage Capital Management gemeinsam mit seinem britischen Chef William Browder 522 Millionen Rubel Steuern hinterzogen haben. Er starb 2009 im Alter von 37 Jahren im Gefängnis. dpa (zu dpa Prozess gegen einen Toten - Moskauer Gericht bestellt Verteidiger vom 28.01.2013)

Швейцария прекратила связанное с делом Магнитского расследование 28.07.2021

Генпрокуратура Швейцарии закрыла производство об отмывании российских денег через местные банки, связанное с делом Магнитского. Уильям Браудер назвал это решение "пятном на репутации Швейцарии".
The Stadhuis and Brabo Fountain in the Grote (Markt Main) Square in the centre of the old town, Antwerp, Belgium | Verwendung weltweit

В Бельгии двух россиян обвинили в отмывании денег 31.05.2021

В Антверпене и Риге у трех граждан России конфисковали недвижимость и средства, которые предположительно были похищены у фонда Hermitage Capital Management, пишет EUObserver.
A woman holds a placard with a portrait of Sergei Magnitsky during an unauthorised rally in central Moscow December 15, 2012. Russian riot police detained four opposition leaders on Saturday to stop them taking part in a banned rally against President Vladimir Putin in front of the former KGB security police's headquarters in Moscow. The placard reads Dead in fight against the system of thievery. REUTERS/Tatyana Makeyeva (RUSSIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Комментарий: 10 лет спустя за смерть Магнитского никто не ответил 16.11.2019

За смерть в тюрьме юриста Сергея Магнитского никто не понес наказание. Но "закон Магнитского" напоминает о главной проблеме России - бесконтрольности власти, считает Константин Эггерт.
A woman holds a placard with a portrait of Sergei Magnitsky during an unauthorised rally in central Moscow December 15, 2012. Russian riot police detained four opposition leaders on Saturday to stop them taking part in a banned rally against President Vladimir Putin in front of the former KGB security police's headquarters in Moscow. The placard reads Dead in fight against the system of thievery. REUTERS/Tatyana Makeyeva (RUSSIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Уильям Браудер: Решение ЕСПЧ по делу Магнитского опровергает версию Кремля 27.08.2019

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам юриста Сергея Магнитского, умершего в больнице "Матросской тишины". Его бывший шеф Уильям Браудер оценил решение суда в интервью DW.

Sergej Magnitski (undatierte Aufnahme). In einem umstrittenen Strafprozess gegen den toten russischen Anwalt Magnitski hat ein Moskauer Gericht am 28.01.2013 Pflichtverteidiger angeordnet. Die Anwälte sollen das von Menschenrechtlern als Justizposse kritisierte Verfahren wegen Steuerbetrugs durchziehen. Laut Anklage soll Magnitski als Jurist des Finanzunternehmens Hermitage Capital Management gemeinsam mit seinem britischen Chef William Browder 522 Millionen Rubel Steuern hinterzogen haben. Er starb 2009 im Alter von 37 Jahren im Gefängnis. dpa (zu dpa Prozess gegen einen Toten - Moskauer Gericht bestellt Verteidiger vom 28.01.2013)

ЕСПЧ обязал Россию выплатить родным Сергея Магнитского 34 тысячи евро 27.08.2019

Власти России лишили юриста Hermitage Capital необходимой медицинской помощи и не обеспечили эффективного расследования причин его смерти в больнице "Матросской тишины", говорится в вердикте ЕСПЧ.
14. Januar, 2019 - London, UK Former Secretary of State for Exiting the European Dominic Raab makes a speech on the UK after Brexit, to the Centre for Policy Studies at Church House, Westminster. Tomorrow, MPs are due to vote on British Prime Minister Theresa May s EU withdrawal deal, after the previous vote in December was postponed.

Лондон задействует "поправку Магнитского" после "Брекзита" 11.08.2019

После вступления в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях в Великобритании будут заморожены счета нарушителей прав человека со всего мира, обещал глава МИД в Лондоне.
ARCHIV 2017 *** THE CANADIAN PRESS 2017-11-01. Bill Browder is seen during a news conference on Canada's adoption of the Magnitsky law in Ottawa, Wednesday November 1, 2017. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld URN:33536416 |

Браудер обратился в полицию по делу об отмывании средств через Swedbank 07.03.2019

Часть средств, выведенных из госбюджета РФ в рамках коррупционных схем, разоблаченных Магнитским, могли осесть в Швеции, утверждает основатель Hermitage Capital.
27.07.2017 +++ WASHINGTON, DC - JULY 27: William Browder, chief executive officer of Hermitage Capital Management, testifies during a Senate Judiciary Committee hearing titled 'Oversight of the Foreign Agents Registration Act and Attempts to Influence U.S. Elections' in the Hart Senate Office Building on Capitol Hill, July 27, 2017 in Washington, DC. On Tuesday, the committee withdrew its subpoena for former Trump campaign chairman Paul Manafort as he agreed to turn over documents and continue negotiating about being interviewed by the committee. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Защита Браудера обжалует возбуждение дела об убийстве Перепеличного 03.03.2019

Уголовное дело в отношении Браудера возбудили в декабре 2018 года, но обвинения пока не предъявлено, сообщил адвокат основатель фонда Hermitage Capital.

ARCHIV 2017 *** THE CANADIAN PRESS 2017-11-01. Bill Browder is seen during a news conference on Canada's adoption of the Magnitsky law in Ottawa, Wednesday November 1, 2017. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld URN:33536416 |

Браудер просит власти Канады помочь исключить РФ из Интерпола 23.11.2018

В интервью канадской радиостанции основатель фонда Hermitage Capital Management сослался на одно из правил в уставе Интерпола.
ARCHIV 2017 *** THE CANADIAN PRESS 2017-11-01. Bill Browder is seen during a news conference on Canada's adoption of the Magnitsky law in Ottawa, Wednesday November 1, 2017. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld URN:33536416 |

Браудер пригрозил России исключением из Интерпола 20.11.2018

"Если россиянин встанет во главе Интерпола, Западу придется готовить план Б", - предупредил глава инвестфонда Hermitage Capital Management.
Exchange of views on the situation of Human Rights in the Russian federation

Генпрокуратура РФ подозревает Браудера в отравлении Сергея Магнитского 19.11.2018

Финансист Уильям Браудер был заинтересован в смерти юриста Сергея Магнитского, считает следствие. Браудера также подозревают в создании преступного сообщества.
May 15, 2018. Russian opposition leader Alexei Navalny, who was sentenced to 30 days in jail for his role in organizing recent nation-wide protests against President Vladimir Putin, leaves after a court hearing in Moscow, Russia May 15, 2018. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Навальному собираются предъявить обвинение в клевете 15.10.2018

Заявление на Алексея Навального несколько лет назад подал фигурант "списка Магнитского", экс-сотрудник МВД Павел Карпов. После визита к следователю обвинение оппозиционеру так и не было предъявлено.
ARCHIV 2017 *** THE CANADIAN PRESS 2017-11-01. Bill Browder is seen during a news conference on Canada's adoption of the Magnitsky law in Ottawa, Wednesday November 1, 2017. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld URN:33536416 |

Браудер рассказал об отмывании российских денег в Австралии 30.07.2018

В эфире Australian Channel Seven основатель фонда Hermitage заявил, что обратился в австралийские органы юстиции в связи с подозрительными операциями, проходившими через крупнейшие банки страны.

27.07.2017 +++ WASHINGTON, DC - JULY 27: William Browder, chief executive officer of Hermitage Capital Management, takes his seat as he arrives for a Senate Judiciary Committee hearing titled 'Oversight of the Foreign Agents Registration Act and Attempts to Influence U.S. Elections' in the Hart Senate Office Building on Capitol Hill, July 27, 2017 in Washington, DC. On Tuesday, the committee withdrew its subpoena for former Trump campaign chairman Paul Manafort as he agreed to turn over documents and continue negotiating about being interviewed by the committee. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Браудер возмущен реакцией Белого дома на просьбу Путина о допросе 19.07.2018

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер и экс-посол США в России Майкл Макфол считают, что Белый дом должен отвергнуть предложение Кремля об их допросе.
NEW YORK, NY - AUGUST 18: View of the Trump Tower building seen in New York, NY on August 18, 2015. According to local newspapers, Real Madrid soccer superstar Cristiano Ronaldo paid $18.5 million for a 2,509 square foot loft in the Trump Tower on Fifth Avenue. Cem Ozdel / Anadolu Agency Keine Weitergabe an Drittverwerter. Copyright: picture-alliance/AA

Российский лоббист Ахметшин подал иск к основателю Hermitage Capital Браудеру 13.07.2018

Ринат Ахметшин обвиняет Уильяма Браудера в клевете. По мнению основателя фонда, на встрече с сотрудниками предвыборного штаба Трампа лоббист действовал от имени президента РФ.
A locker in a bank vault. Storage of cash and documents.

В скандале об отмывании денег через Danske Bank в Эстонии возник новый виток 08.07.2018

Фирмы, чьи переводы со счетов в Danske Bank вызывают подозрения, зарегистрированы в известных офшорных зонах, а их почтовые адреса находятся в Москве, пишет Berlingske.
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