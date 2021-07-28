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Инвестиционный фонд в Великобритании.
Британский инвестиционный фонд. Основан в апреле 1996 года Уильямом Браудером и бывшим совладельцем банка Republic National Bank of New York Эдмондом Сафрой.
Генпрокуратура Швейцарии закрыла производство об отмывании российских денег через местные банки, связанное с делом Магнитского. Уильям Браудер назвал это решение "пятном на репутации Швейцарии".
В Антверпене и Риге у трех граждан России конфисковали недвижимость и средства, которые предположительно были похищены у фонда Hermitage Capital Management, пишет EUObserver.
За смерть в тюрьме юриста Сергея Магнитского никто не понес наказание. Но "закон Магнитского" напоминает о главной проблеме России - бесконтрольности власти, считает Константин Эггерт.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам юриста Сергея Магнитского, умершего в больнице "Матросской тишины". Его бывший шеф Уильям Браудер оценил решение суда в интервью DW.
Власти России лишили юриста Hermitage Capital необходимой медицинской помощи и не обеспечили эффективного расследования причин его смерти в больнице "Матросской тишины", говорится в вердикте ЕСПЧ.
После вступления в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях в Великобритании будут заморожены счета нарушителей прав человека со всего мира, обещал глава МИД в Лондоне.
Часть средств, выведенных из госбюджета РФ в рамках коррупционных схем, разоблаченных Магнитским, могли осесть в Швеции, утверждает основатель Hermitage Capital.
Уголовное дело в отношении Браудера возбудили в декабре 2018 года, но обвинения пока не предъявлено, сообщил адвокат основатель фонда Hermitage Capital.
В интервью канадской радиостанции основатель фонда Hermitage Capital Management сослался на одно из правил в уставе Интерпола.
"Если россиянин встанет во главе Интерпола, Западу придется готовить план Б", - предупредил глава инвестфонда Hermitage Capital Management.
Финансист Уильям Браудер был заинтересован в смерти юриста Сергея Магнитского, считает следствие. Браудера также подозревают в создании преступного сообщества.
Заявление на Алексея Навального несколько лет назад подал фигурант "списка Магнитского", экс-сотрудник МВД Павел Карпов. После визита к следователю обвинение оппозиционеру так и не было предъявлено.
В эфире Australian Channel Seven основатель фонда Hermitage заявил, что обратился в австралийские органы юстиции в связи с подозрительными операциями, проходившими через крупнейшие банки страны.
Глава Hermitage Capital Уильям Браудер и экс-посол США в России Майкл Макфол считают, что Белый дом должен отвергнуть предложение Кремля об их допросе.
Ринат Ахметшин обвиняет Уильяма Браудера в клевете. По мнению основателя фонда, на встрече с сотрудниками предвыборного штаба Трампа лоббист действовал от имени президента РФ.
Фирмы, чьи переводы со счетов в Danske Bank вызывают подозрения, зарегистрированы в известных офшорных зонах, а их почтовые адреса находятся в Москве, пишет Berlingske.
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