В Бельгии двух россиян обвинили в отмывании денег

В Бельгии двум гражданам России - Сергею Медведеву и Ирине Теркиной - предъявлены обвинения в отмывании денег, сообщает издание EUObserver в понедельник, 31 мая. По его информации, обвинения были предъявлены еще в прошлом году. Как сообщил изданию представитель фонда Hermitage Capital Management, суд также конфисковал у обвиняемых 400 тысяч евро, полученные в 2019 году от продажи квартиры в центре Антверпена. Она была куплена в 2008 году.
Фонд предполагает, что эти деньги могли быть частью суммы в 4 млн евро, которая была похищена у него и отмыта в банках Бельгии "приспешниками российских чиновников и мафиози", указывает EUObserver. Кроме того, по его данным, в конце мая в столице Латвии Риге была конфискована квартира стоимостью 230 тысяч евро, приобретенная гражданином России. Это произошло тоже в связи с подозрением, что эти деньги были похищены у Hermitage Capital Management.
Фонд Hermitage Capital Management и Сергей Магнитский
С 1995 по 2006 годы фонд Hermitage Capital Management, основанный и возглавляемый британским бизнесменом Уильямом Браудером, был одним из крупнейших зарубежных инвестиционных фондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов, но до суда дело не дошло. После обысков в компании юрист Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов США.
После этого прокуратура обвинила самого Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и через год, в ноябре 2009 года, скончался в СИЗО в Москве в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека.
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Как работала схема по отмыванию денег из России
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
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Как работала схема по отмыванию денег из России
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
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Как работала схема по отмыванию денег из России
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
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Как работала схема по отмыванию денег из России
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
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Как работала схема по отмыванию денег из России
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
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Как работала схема по отмыванию денег из России
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
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Как работала схема по отмыванию денег из России
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
Автор: Александра Елкина