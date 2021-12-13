 Швейцария экстрадирует российского бизнесмена Клюшина в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.12.2021

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Мир

Швейцария экстрадирует российского бизнесмена Клюшина в США

Суд Швейцарии отклонил апелляцию близкого к Кремлю бизнесмена Владислава Клюшина, который требовал отменить его экстрадицию. В США россиянин обвиняется в торговле инсайдерской информацией.

Российский бизнесмен Владислав Клюшин был задержан по дороге на курорт в Швейцарии

Российский бизнесмен Владислав Клюшин был задержан по дороге на курорт в Швейцарии

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию близкого к Кремлю российского бизнесмена Владислава Клюшина, который требовал отменить его экстрадицию в США. Постановление суда было опубликовано в понедельник, 13 декабря, сообщило агентство Reuters.

В апелляции Клюшин настаивал на том, что стал жертвой политической кампании США и сфабрикованных обвинений.

В судебном постановлении говорится, что нет оснований ставить под сомнение независимость американской судебной системы США и что представители Вашингтона предоставили достаточные основания для экстрадиции и дальнейшего судебного разбирательства на своей территории.

Экстрадиции бизнесмена добивалась и Москва, однако 31 августа МИнюст Швейцарии отклонил соответствующий запрос российской стороны. 

Обвинения в торговле информацией и хакерстве

Владислав Клюшин был задержан в швейцарском кантоне Вале в марте 2021 года, когда приехал с семьей на отдых на курорт Церматт. В США против него выдвинуты обвинения в "торговле инсайдерской информацией на сумму в десятки миллионов долларов вместе с несколькими сообщниками". Клюшину инкриминируют "хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний".

По данным российских независимых СМИ, бизнесмен близок к первому замглавы администрации президента России Алексею Громову, а в период с 2000 по 2008 годы отвечал за работу со СМИ в администрации президента.

Специалист по мониторингу СМИ для Кремля

Клюшин возглавляет несколько компаний, в том числе группу "М13", которая специализируется на программах для мониторинга СМИ. В частности, она разработала систему мониторинга СМИ и соцсетей "Катюша", которой пользуются в Кремле и в российском правительстве. 

Лишь за 2020 год компания "М13" заключила на госзакупках контракты на общую сумму 355 миллионов рублей, подсчитала "Медуза".

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    Автор: Галина Петровская


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