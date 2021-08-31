Швейцария экстрадирует российского бизнесмена Клюшина в США

Власти Швейцарии отказали РФ в экстрадиции российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в США в торговле инсайдерской информацией в крупных масштабах. Во вторник, 31 августа, министерство юстиции Швейцарии в электронном письме агентству AFP подтвердило сообщения СМИ о том, что оно отклонило соответствующий запрос России и одобрило прошение США.

Клюшин задержан по приезду в Швейцарию в марте

"Факты, описанные в запросе, не подлежат наказанию по швейцарскому законодательству", - указало ведомство. Оно также сообщило, что 12 августа проинформировало российские власти о том, что запрос был отклонен. Запрос Москвы об экстрадиции Клюшина швейцарское министерство получило 7 апреля, а 19 апреля последовал запрос от США, основанный на двухстороннем договоре об экстрадиции. 24 июня Берн удовлетворил запрос Соединенных Штатов, несмотря на протест Клюшина, обжаловавшего это решение в высшей судебной инстанции Швейцарии.

Владислав Клюшин был задержан в марте в швейцарском кантоне Вале, куда он приехал с семьей на отдых на курорте Церматт. В США против него выдвинуты обвинения в "торговле инсайдерской информацией на сумму в десятки миллионов долларов вместе с несколькими сообщниками", отмечает далее AFP. По данным ТАСС, Клюшину инкриминируют "хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний".

Глава российского разработчика программы мониторинга СМИ и соцсетей

По данным российских независимых СМИ, бизнесмен близок к первому заместителю главы администрации президента РФ Алексею Громову, а в период с 2000 по 2008 годы был работал в Кремле, в частности, отвечал за работу со СМИ в администрации президента.

В настоящее время Клюшин возглавляет несколько компаний, в том числе группу "М13", специализирующуюся на программах для мониторинга СМИ и консалтингу в области кибербезопасности, указывается далее. В частности, группа разработала систему мониторинга СМИ и соцсетей "Катюша". Как писала "Медуза", только за 2020 год компания "М13" заключила на госзакупках контракты на общую суму 355 миллионов рублей. На сайте "М13" указывается, что продукцию компании используют администрация президента РФ, правительство, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации.

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