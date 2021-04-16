 Швейцария может стать площадкой для переговоров между США и РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.04.2021

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Мир

Швейцария может стать площадкой для переговоров между США и РФ

МИД Швейцарии пока не подтвердил официально, что страна может принять саммит президентов США и России.

Вице-президент США Джо Байден и премьер-министр России Владимир Путин в 2011 году

Джо Байден и Владимир Путин (фото из архива)

Швейцария готова стать площадкой для планирующейся встречи на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает в субботу, 17 апреля, швейцарское онлайн-издание Tages-Anzeiger со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Ранее с предложением стать страной-хозяйкой саммита между Россией и США выступили Финляндия и Австрия. Как пишет Tages-Anzeiger, в министерстве иностранных дел Швейцарии подчеркнули, что эта страна "всегда готова оказать хорошую услугу, когда это может быть полезно", однако отказались сообщать какие-либо детали, касающиеся возможного проведения там встречи представителей Москвы и Вашингтона, "по причинам конфиденциальности".

Байден о встрече с Путиным "в третьей стране"

На фоне сообщений об усилении российского военного присутствия на границе с Украиной президент США Джо Байден 13 апреля в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным предложил провести встречу на высшем уровне в "третьей стране" в ближайшие месяцы.

При этом Байден призвал Путина приложить усилия для деэскалации ситуации, подчеркнул "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", а также подтвердил свою цель построить стабильные отношения с Россией, сообщили тогда в Белом доме.

Со своей стороны, 14 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что "пока говорить о месте или времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам".

Путин о желании пообщаться с Байденом "в прямом эфире"

Месяцем ранее, 18 марта, Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что хотел бы обсудить с президентом США двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты и проблемы, с которыми сегодня сталкивается человечество, в том числе пандемию коронавируса.

"Нам есть о чем поговорить, чем поделиться", - отметил Путин. "Но повторяю, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире", - добавил он тогда.

В тот же день, 18 марта, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала на брифинге, что президент США Джо Байден вряд ли будет общаться с Владимиром Путиным в ближайшее время. "Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах. Президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят", - подчеркнула она в этот день.

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    Автор: Виталий Кропман


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Финляндия предложила площадку для встречи Путина и Байдена

Как пишет газета Iltalehti, Финляндия предложила США и РФ провести встречу президентов этих стран на своей территории. С аналогичным предложением выступили Австрия и Исландия.  

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