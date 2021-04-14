Финляндия может стать площадкой для встречи Путина и Байдена

Президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил, чтобы его страна может стать площадкой для встречи президента США Джозефа Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил представитель канцелярии Ниинисте.
"Что касается возможной встречи, готовность Финляндии организовать ее была донесена до Вашингтона и до Москвы", - сообщили в электронном письме AFP в канцелярии.
Финляндия уже принимала у себя переговоры Путина и занимавшего на тот момент пост главы американского государства Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году.
Встреча в "третьей стране"
Как уточняет при этом агентство AFP, Саули Ниинисте - решительный сторонник поддержания диалога с Кремлем. Во вторник, 13 апреля, у него состоялась телефонная беседа с Путиным. В ходе нее президент Финляндии, вслед за другими западными лидерами, выразил "серьезную озабоченность" в связи с наращиванием российского военного присутствия у границ с Украиной.
На фоне сообщений об усилении российского контингента вдоль границы с Украиной Байден предложил Путину провести встречу на высшем уровне в "третьей стране" в ближайшие месяцы. Американский лидер выступил с этим предложением в ходе телефонного разговора с российским президентом 13 апреля, сообщил Белый дом.
Байден призвал главу российского государства приложить усилия для деэскалации ситуации. Он подчеркнул "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", а также подтвердил свою цель построить стабильные отношения с Россией.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 14 апреля отмечал, что "пока говорить о месте или времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам".
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Автор: Сергей Елкин