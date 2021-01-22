Путин выразил желание поговорить с Байденом "в прямом эфире"

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 18 марта, заявил в эфире телеканала "Россия 24", что хотел бы обсудить с президентом США Джо Байденом двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты и проблемы, с которыми сегодня сталкивается человечество, в том числе пандемию коронавируса.

"Нам есть, о чем поговорить, чем поделиться", - отметил Путин. "Но повторяю, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире", - добавил он. Днем ранее, 17 марта, Джо Байден, в интервью американскому телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли Путина убийцей.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в министерстве по поручению Путина уже начали подготовку разговора с Вашингтоном, который, в соответствии с пожеланием российского лидера, мог бы состояться в пятницу, 19 марта, или понедельник, 22 марта.

Белый дом о возможном разговоре Путина и Байдена

Со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге вечером 18 марта отметила, что пока не может сказать, готов ли Байден к разговору с Путиным в ближайшее время. "Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах. Президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят", - подчеркнула она.

При этом она напомнила, что Байден уже общался с Путиным по телефону, при том что некоторые мировые лидеры еще не успели провести телефонные переговоры с новым президентом США. Ранее Псаки дала понять, что Байден не жалеет о том, что фактически назвал Путина убийцей. По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден "дал прямой ответ на прямо поставленный вопрос".

Реакция Путина на слова Байдена в его адрес

Слова Байдена о том, что он считает Путина убийцей, президент России прокомментировал 18 марта во время видеоконференции с представителями общественности аннексированного Россией Крыма. При этом он заявил следующее: "Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья".

Кроме того, Путин напомнил о "геноциде индейских племен" и "очень жестком периоде рабовладения" в истории США, а также об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. "Кто как обзывается, тот сам так называется", - добавил президент РФ.

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