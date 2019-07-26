 Путин ответил Байдену, который считает его убийцей | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2021

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Россия

Путин ответил Байдену, который считает его убийцей

"Кто как обзывается, тот так и называется", - сказал президент РФ по поводу заявления Джо Байдена в его адрес. Путин также вспомнил о колонизации США и бомбардировке Японии.

Джозеф Байден и Владимир Путин

Джозеф Байден и Владимир Путин, март 2011 года

Президент России Владимир Путин отреагировал на заявление своего американского коллеги Джозефа Байдена, утвердительно ответившего на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей. "Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - заявил Путин в четверг, 18 марта, во время видеоконференции с представителями общественности аннексированного Россией Крыма.

"В детстве во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка", - сказал Путин по поводу слова Байдена. При этом президент РФ  напомнил о "геноциде индейских племен" и "очень жестком периоде рабовладения" в истории США, а также об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Разведка США подтвердила вмешательство РФ в выборы в США

Ранее Джо Байден в интервью телекомпании ABC на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей, ответил: "Да". Он также пообещал, что Путин поплатится за попытки повлиять на исход президентских выборов в США 2020 года в пользу Дональда Трампа. При этом Байден не уточнил, какие именно меры он намерен принять, ограничившись словами: "Вы скоро увидите".

Вместе с тем Байден отметил, что "существуют области, в которых сотрудничество - в обоюдных интересах", и в качестве примера привел продление Договора между США и Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений.

После выступления Байдена Россия "пригласила" своего посла в США в Москву для консультаций, что произошло впервые за 20 с лишним лет, напоминает  агентство dpa. Российское посольство в Вашингтоне заявило об угрозе "коллапса" отношений с США.

16 марта американская разведка подтвердила давние обвинения в адрес Москвы касательно предполагаемого вмешательства в американские выборы. Россия назвала эти обвинения беспочвенными.

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    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 26:01

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