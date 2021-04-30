Штат посольства США в Москве сократится до 120 человек

По словам посла США в России Джона Салливана, в американском посольстве в Москве после 1 августа продолжат работать 120 сотрудников. Об этом глава дипмиссии заявил в пятницу, 9 июля, "Эху Москвы".

Салливан отметил, что численность штата посольства "будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году", когда там работало 1200 человек.

Сокращение штата дипломатической миссии США в Москве связано с указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля, запрещающим, в частности, нанимать россиян и граждан третьих стран дипмиссиям "недружественных" государств, к которым позднее были отнесены США и Чехия.

В связи с этим запретом посольство США объявило, что практически перестанет оказывать консульские услуги, в частности, прекратит выдавать неиммиграционные визы для недипломатов.

В 2017 году Путин распорядился, чтобы американские дипломатические миссии в России сократили количество своих сотрудников на 755 человек - в ответ на санкции, введенные из-за вмешательства Кремля в президентские выборы в США 2016 года.

Смотрите также: