Шольц сменяет Меркель: что это значит для Лукашенко и Путина | Ток-шоу "В самую точку"

8 декабря Олаф Шольц будет избран новым канцлером. И впервые МИД Германии возглавит женщина: Анналена Бербок от "зеленых", известная жесткой критикой в адрес Лукашенко и Путина. Какое значение для нового правительства ФРГ будет иметь Беларусь? Будет ли Берлин действовать жестче по отношению к Минску и Кремлю и больше поддерживать простых белорусов? Об этом - в новом выпуске ток-шоу "В самую точку" с ведущей Ольгой Капустиной.

Гости выпуска: Марина Рахлей, белорусский эксперт "Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов", Штефани Шиффер, глава организаций "Европейский обмен" и "Права человека в Беларуси", Никита Жолквер, парламентский корреспондент DW.