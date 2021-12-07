Шольц сменяет Меркель: что это значит для Лукашенко и Путина | Ток-шоу "В самую точку"

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8 декабря Олаф Шольц будет избран новым канцлером, а МИД ФРГ возглавит Анналена Бербок, известная резкой критикой Лукашенко и Путина. Будет ли курс Берлина жестче? - в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".
8 декабря Олаф Шольц будет избран новым канцлером. И впервые МИД Германии возглавит женщина: Анналена Бербок от "зеленых", известная жесткой критикой в адрес Лукашенко и Путина. Какое значение для нового правительства ФРГ будет иметь Беларусь? Будет ли Берлин действовать жестче по отношению к Минску и Кремлю и больше поддерживать простых белорусов? Об этом - в новом выпуске ток-шоу "В самую точку" с ведущей Ольгой Капустиной.
Гости выпуска: Марина Рахлей, белорусский эксперт "Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов", Штефани Шиффер, глава организаций "Европейский обмен" и "Права человека в Беларуси", Никита Жолквер, парламентский корреспондент DW.
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