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Запуск ракеты КНДР
Запуск ракеты КНДР Фото: Kim Hong-Ji/REUTERS
ПолитикаАзия

Северная Корея снова запустила баллистические ракеты

Анна Неверова
15 мин. назад

Сеул назвал действия КНДР "серьезной провокацией". В Токио считают неоднократные запуски ракет в течение короткого промежутка времени "абсолютно неприемлемыми".

https://www.dw.com/ru/severnaa-korea-snova-zapustila-ballisticeskie-rakety/a-63350984

Северная Корея продолжила серию ракетных испытаний. В четверг, 6 октября, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных. Одна из ракет пролетела 350 километров на максимальной высоте 80 километров, вторая - 800 километров при высоте максимум 60 километров. Запуски также подтвердили в правительстве Японии.

Южнокорейские вооруженные силы назвали такие действия "серьезной провокацией" и заявили, что это "угрожает не только миру и стабильности на Корейском полуострове, но и международному сообществу". Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал неоднократные запуски ракет Северной Кореей в течение короткого промежутка времени "абсолютно неприемлемыми".

С конца сентября Пхеньян провел 6 ракетных испытаний

Начиная с 25 сентября КНДР провела шесть испытательных пусков, напоминает агентство dpa. Во вторник, 4 октября, Пхеньян запустил баллистическую ракету средней дальности. Впервые за последние пять лет ракета пролетела над японским архипелагом, что вызвало возмущение Токио, Сеула и других представителей международного сообщества.

В ответ США и Южная Корея провели 5 октября по два испытательных запуска ракет класса земля-земля. Агентство "Рёнхап" сообщало со ссылкой на Генштаб Южной Кореи, что американские и южнокорейские ракеты типа ATACMS были направлены в сторону Японского моря. При этом одна из ракет, выпущенных Сеулом, упала на территории военной базы. Пострадавших при этом инциденте не было.

Как отмечает агентство Reuters, запуск ракет в четверг произошел примерно через час после того, как Северная Корея осудила США в связи с обращением в Совет Безопасности ООН. Пхеньян заявил, что считает запуски ракет мерой противодействия совместным учениям США и Южной Кореи, полагая, что маневры усиливают напряженность в регионе.

КНДР также осудила Соединенные Штаты в связи с передислокацией авианосца "USS Ronald Reagan" к восточному побережью Корейского полуострова. До этого судно впервые за четыре года прибыло к Южной Корее и приняло участие в совместных морских маневрах южнокорейских и американских войск. По данным агентства "Рёнхап", ожидается, что авианосец будет задействован в учениях Южной Кореи и Японии в международных водах.

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