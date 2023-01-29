На 340-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 29 января (время московское).

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Российские войска ночью обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", сообщила областная военная администрация в Telegram . Отмечается, что в результате атаки разрушено здание коммунального транспортного предприятия, а также повреждены около 10 городских транспортных средств и четыре жилых дома. Пострадавших среди людей нет. В целом за прошедшие сутки Херсонскую область обстреляли 36 раз, сообщила ОВА. По данным властей, для ударов по области и Херсону войска РФ использовали артиллерию, РСЗО, минометы и танки. Четыре удара пришлись на гражданскую инфраструктуру Херсона. Один человек получил ранения.

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Поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области вновь попал под обстрел украинских сил, утверждает губернатор региона Роман Старовойт. Никто не пострадал, однако повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались сам поселок и соседнее село Волфино, указал Старовойт.

Северная Корея отрицает поставки вооружений для ЧВК "Вагнер"

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Северная Корея утверждает, что не снабжала Россию вооружениями. Тем самым КНДР отвергла заявления США о передаче Пхеньяном ракет российской частной военной компании "Вагнер".

Вашингтон 26 января объявил ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией и ввел санкции в отношении связанных с ней людей и компаний. При этом поставки оружия для ЧВК из Северной Кореи были названы нарушением резолюции Совбеза ООН. На фото, обнародованных американской разведкой, по заявлению Соединенных Штатов, изображено, как российские автомобили пересекают границу КНДР, загружают ракеты и возвращаются в Россию.

"Попытка очернить образ (Северной Кореи. - Ред.), сфабриковав несуществующую вещь, является серьезной провокацией, которую нельзя допустить и которая не может не вызвать реакции", - пригрозил в этой связи Квон Чон Гун, генеральный директор Департамента по делам США в КНДР.

Хроника событий 29 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 января 14.00 - 23.59 >>>

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