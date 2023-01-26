  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Портфель Йозефа Вольфа
Портфель Йозефа Вольфа (Josef Wolf) из Грайфсвальда. В этом портфеле было все самое ценное, что удалось взять, уезжая из ГерманииФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ИскусствоГермания

Шестнадцать безмолвных свидетелей ужасов Холокоста

Павел Мыльников
42 мин. назад

Экспонаты выставки в бундестаге Германии рассказывают о трагедии евреев, которые были вынуждены покинуть страну или погибли в нацистских концлагерях.

https://p.dw.com/p/4MVjO

В бундестаге Германии в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января, открылась выставка "16 объектов - 70 лет "Яд Вашем". За каждым из экспонатов тянется своя история, объединяет их лишь то, что они принадлежали одной из семей или отдельному человеку, который когда-то жил в Германии. Предметы переданы Мемориальным комплексом истории Холокоста "Яд Вашем", который в 2023 году отмечает 70 лет со дня основания. Выставка проходит в Доме Пауля Лёбе (Paul-Löbe) до 17 февраля.

"Люди думали, что им ничего не угрожает. Они же были немцами", - вспоминала Лоре Майерфельд (Lore Mayerfeld) на открытии выставки в бундестаге, которое прошло 24 января. В 1941 году вместе со своей семьей она успела на один из последних рейсов, отправлявшихся из Португалии в США, где их уже ждал отец семейства. На прощание бабушка подарила своей четырехлетней внучке куклу. Девочка назвала ее Инге. Через несколько десятилетий эта кукла стала экспонатом выставки, которая напоминает о тех ужасах и страданиях во времена национал-социализма. 

Кукла Инге
Та самая кукла Инге. На ней пижама, которая была на Лоре Майерфельд во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 годаФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ханукальный светильник, профессорский стетоскоп, чемодан, в который женщина, депортированная в нацистский концлагерь Терезиенштадт, сложила свои вещи… Предметы могли остаться незаметными элементами повседневного обихода, но олицетворяют собой уничтоженные жизни и исковерканные судьбы.

Этот светильник, который зажигают в течение восьми дней праздника, принадлежал Артуру Познеру (Arthur Posner) и его жене Рози
Этот светильник, который зажигают в течение восьми дней праздника Ханука, принадлежал Артуру Познеру (Arthur Posner) и его жене Рози Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
Deutschland | Yad-Vashem Ausstellung im Bundestag
Фортепиано семьи Маргулисов. Музыкальный инструмент они взяли в Израиль, спасаясь от "третьего рейха"Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Экспонаты родом из разных уголков Германии - по одному от каждой из 16 федеральных земель. В рамках выставки они впервые возвращаются в ФРГ. Создатели выставки хотят показать, что каждое место в стране за время Холокоста потеряло часть своей идентичности. Для посещения выставки необходимо предварительно зарегистрироваться.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Бухенвальд

Преступления нацизма. Места памяти жертв в Германии

Преступления нацизма. Места памяти жертв в Германии

О преступлениях "третьего рейха" в Германии напоминают мемориалы, документационные центры и другие памятники.
История4 ч. назад
Документы, сохраняющие память о жертвах Холокоста, в музее "Яд Вашем"

Руководитель "Яд Вашем": Борьба с антисемитизмом не терпит отлагательств

Руководитель "Яд Вашем": Борьба с антисемитизмом не терпит отлагательств

Руководитель мемориала памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян впервые посещает ФРГ. В интервью DW он размышляет о современном антисемитизме и о времени, когда очевидцев Холокоста уже не останется.
Общество18 января 2023 г.
Мальвина Браун на фотографии немецкого фотографа Конрада Мюллера

Портретист немецких канцлеров сделал фотографии свидетелей Холокоста

Портретист немецких канцлеров сделал фотографии свидетелей Холокоста

Знаменитый фотограф Конрад Мюллер, который несколько десятилетий фотографировал канцлеров ФРГ, запечатлел в объективе своей камеры свидетелей Холокоста. Все фотографии он отдал в дар Еврейскому музею.
Культура23 февраля 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танки Leopard 2

Министр: Танки Leopard 2 из ФРГ прибудут в Украину к апрелю

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Участники акции в поддержку Алексея Навального в центре Берлина, 21 января 2023 года. На плакате одной участницы: "Верните Лешу в Германию".

Есть ли у Германии шанс освободить Навального?

Есть ли у Германии шанс освободить Навального?

Политика12 ч. назад
Олаф Шольц на заседании бундестага 25 января

Что Шольц рассказал бундестагу о поставках танков Украине

Что Шольц рассказал бундестагу о поставках танков Украине

Политика18 ч. назад
Канцлер ФРГ Шольц возле танка Leopard 2 A6 бундесвера

День 336-й войны: Германия и США поставят Украине танки

День 336-й войны: Германия и США поставят Украине танки

Конфликты17 ч. назад
Здание ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года

ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года

Правосудие и закон20 ч. назад
Боевой танк бундесвера Leopard-2

"Мощный сигнал Путину": СМИ ФРГ о поставках танков Украине

"Мощный сигнал Путину": СМИ ФРГ о поставках танков Украине

Конфликты21 ч. назад
Тяжелый электрический грузовик Mercedes-Benz eActros концерна Daimler Truck

Для зарядки электрогрузовиков в Германии теперь есть коридор

Для зарядки электрогрузовиков в Германии теперь есть коридор

Экономика и бизнес23 ч. назад
На главную страницу