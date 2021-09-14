Середина сентября. В Германии цветут яблони (фото)

Цвифальтен • На календаре - середина сентября, но некоторые яблони в Германии уже дышат весной. Так немецкие СМИ комментируют эту фотографию, сделанную сейчас в регионе Швабский Альб в земле Баден-Вюртемберг. Ученая-биолог из Университета Тюбингена Александра Кель (Alexandra Kehl) считает, что осенние цветение отдельных деревьев вызвано недавним градом, теплую погоду после которого яблони, так сказать, приняли за наступление весны. Речь при этом не идет о массовом цветении деревьев, но сам по себе этот феномен не остался без внимания. Поэтому, как отмечает эксперт, беспокоиться из-за этого за урожай следующего года фермерам и любителям яблок из Швабского Альба не стоит. В других случаях цветение фруктовых деревьев в необычное время также может быть реакцией на разного рода стрессовые ситуации - сильную жару, засуху или слишком радикальную обрезку веток для омоложения деревьев.

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