 Середина сентября. В Германии цветут яблони (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.09.2021

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По Германии

Середина сентября. В Германии цветут яблони (фото)

Такой необычный природный феномен можно сейчас наблюдать в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Эксперт объяснила причины.

Цветущая яблоня. Цвифальтен, 14 сентября 2021

Цвифальтен • На календаре - середина сентября, но некоторые яблони в Германии уже дышат весной. Так немецкие СМИ комментируют эту фотографию, сделанную сейчас в регионе Швабский Альб в земле Баден-Вюртемберг. Ученая-биолог из Университета Тюбингена Александра Кель (Alexandra Kehl) считает, что осенние цветение отдельных деревьев вызвано недавним градом, теплую погоду после которого яблони, так сказать, приняли за наступление весны. Речь при этом не идет о массовом цветении деревьев, но сам по себе этот феномен не остался без внимания. Поэтому, как отмечает эксперт, беспокоиться из-за этого за урожай следующего года фермерам и любителям яблок из Швабского Альба не стоит. В других случаях цветение фруктовых деревьев в необычное время также может быть реакцией на разного рода стрессовые ситуации - сильную жару, засуху или слишком радикальную обрезку веток для омоложения деревьев.

Смотрите также: 

  • Подснежники во Фрайбурге

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    Подснежники

    Весна, лето, осень, зима… В Германии в любое время года что-то цветет. Не только цветы, но и травы, кустарники, деревья. Некоторые из них знают все. Когда приходит срок, они появляются повсюду. Есть и очень редкие. Здесь мы собрали фотографии и тех, и других, составив своеобразный календарь. Начнем с предвестников весны - подснежников (Schneeglöckchen).

  • Белоцветник весенний в Баварии

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    Белоцветники весенние

    В скобках везде - немецкие названия. К этому снимку для примера и наглядности даже дадим дословный перевод. В одно время с подснежниками или прямо рядом с ними кое-где можно увидеть такие "мартовские чашечки" (Märzenbecher), они же - "большие подснежники" (Großes Schneeglöckchen). По-русски - белоцветник весенний.

  • Ботанический саду Флора в Кельне

    Цветущая Германия

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    Примерно с января по апрель в Германии цветут камелии (Kamelien) - в оранжереях и под открытым небом. Одна из самых больших немецких коллекций находится в Кельне в ботаническом саду "Флора".

  • Крокусы в Дюссльдорфе

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    Цветущая Германия

    Нарциссы

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  • Миндаль в Пфальце

    Цветущая Германия

    Миндаль

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  • Магнолия в Штутгарте

    Цветущая Германия

    Магнолии

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  • Весенние адонисы в Бранденбуге

    Цветущая Германия

    Весенние адонисы

    Если магнолии растут в Германии повсюду, то вот эти цветы очень редкие. На фотографии - весенние адонисы (Adonisröschen) в заповеднике на берегу реки Одер в районе бранденбургского города Лебуса.

  • Сакура в Бонне

    Цветущая Германия

    Сакура

    Не успели оглянуться, как в апреле уже пора фотографировать японскую вишню. Так выглядит одна из улиц в Бонне, получившая международную известность среди любителей сакуры - вишни мелкопильчатой (Japanische Blütenkirsche).

  • Одуванчики в Баварских Альпах

    Цветущая Германия

    Одуванчики

    "Львиный зуб" - это не только необыкновенный меч Джоффри Баратеона из "Игры престолов", но и немецкое название одуванчика обыкновенного: Löwenzahn. Так одуванчики цветут уже в апреле в Баварских Альпах.

  • Тюльпаны около Гревенброха

    Цветущая Германия

    Тюльпаны

    Тюльпаны (Tulpen) растут в Германии не только в парках, садах, палисадниках или на балконах. Есть и такие огромные поля, например, около Гревенброха в Северном Рейне - Вестфалии. Так они выглядели в 2020 году в середине апреля.

  • Ландыши в Северном Рейне - Вестфалии

    Цветущая Германия

    Ландыши

    Что же с ландышами? Конечно, про них мы не могли забыть, но они заставляют ждать себя чуть дольше. Не случайно немецкое название этих цветов - "майские колокольчики" (Maiglöckchen).

  • Рапсовое поле на острове Рюген

    Цветущая Германия

    Рапс

    Эта фотография сделана в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамма, но такие желтые ландшафты в апреле-мае можно увидеть повсюду в Германии. Рапс (Raps) - прекрасный медонос. Над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, шмелей и разных других насекомых.

  • Пионы

    Цветущая Германия

    Пионы

    День сошествия Святого Духа на апостолов - Духов день (Pfingsten) в западной христианской традиции - отмечается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому также называется Пятидесятницей. На это время в конце весны - начале лета приходится цветение пионов, поэтому в Германии их называют пятидесятничными розами - Pfingstrosen.

  • 1000-летняя роза в Хильдесхайме

    Цветущая Германия

    Шиповник

    Начало лета - пора садовых роз и других розоцветных. Перед нами - самый известный такой куст в Германии. Этот солнечный шиповник (Heckenrose) около Хильдесхаймского собора называют "тысячелетней розой". Правда, согласно современным исследованиям, возраст этого куста составляет не более семи столетий, что, впрочем, тоже впечатляет.

  • Розарий в Зангерхаузене

    Цветущая Германия

    Розы

    В немецком городе Зангерхаузене в Саксонии-Анхальт растут 75 тысяч розовых кустов. Коллекция здешнего крупнейшего в мире розария, открытого в 1903 году, насчитывает около 8400 сортов. На этой фотографии - роза сорта "Леонардо да Винчи". Цветут розы (Rosen) в Германии до глубокой осени.

  • Снотворный мак около Виттена

    Цветущая Германия

    Снотворный мак

    Красный мак-самосейка, который мы еще увидим, растет в Германии повсюду, оправдывая это свое название, чего не скажешь о снотворном маке (Schlafmohn). Для его возделывания нужна специальная лицензия. У владельца этой плантации в окрестностях города Виттена в земле Северный Рейн - Вестфалия она имеется.

  • Ятрышник шлемоносный в Бранденбурге

    Цветущая Германия

    Дикие орхидеи

    Эти дикорастущие орхидеи - ятрышник шлемоносный (Helm-Knabenkraut) - находятся в Германии и многих других странах под строгой охраной. Цветут в июне, например, около деревни Штютцков в бранденбургском регионе Уккермарк.

  • Вероника дубравная в Бранденбурге

    Цветущая Германия

    Мужская верность

    В июне также цветет вероника дубравная (Gamander Ehrenpreis). Это многолетнее травянистое растение широко распространено в Германии, чем, наверное, объясняются его разнообразные народные названия: Männertreu - "мужская верность", Frauenbiss - "женский укус", Katzenäuglein - "кошачий глазик" и Wildes Vergissmeinnicht - "дикая незабудка".

  • Лен в Шпревальде

    Цветущая Германия

    Лен

    В самый разгар лета цветет лен (Lein) - одно из древнейших культурных растений человечества. В немецком регионе Шпревальд лен возделывают уже много сотен лет - для производства масла и других продуктов.

  • Цветущая полоса

    Цветущая Германия

    Цветущие полосы

    Летом в Германии практически повсеместно в сельской местности можно увидеть так называемые цветущие полосы ( Blühflächen, Blühstreifen) - посреди полей уже почти созревшей пшеницы, других зерновых и прочих аграрных культур. Засаживают их специальными смесями - растениями для пчел, шмелей, бабочек и других насекомых. Здесь - красные маки, васильки, ромашки, фацелия…

  • Вереск в Люнебургской пустоши

    Цветущая Германия

    Вереск

    На середину августа приходится пик цветения вереска (Besenheide) в Люнебургской пустоши, но любоваться этими лиловыми ландшафтами - в зависимости от погоды - можно до середины сентября.

  • Подсолнухи в Бранденбурге

    Цветущая Германия

    Подсолнухи

    В начале августа в Германии дружно цветут подсолнухи (Sonnenblumen). Они хорошо приспособлены к потеплению климата, радуют глаз, а также... пчел, шмелей и прочих насекомых.

  • Безвременники осенние в Баварии

    Цветущая Германия

    Безвременники осенние

    Нет, мы не ошиблись и не пытаемся еще раз показать крокусы, которые уже видели в начале среди весенних цветов. Это - безвременники осенние (Herbstzeitlose). Они предпочитают влажные луга и почвы, очень ядовиты, причем все части, поэтому дотрагиваться до них без защитных перчаток категорически не рекомендуется. Эта фотография сделана в Баварии в середине сентября.

    Автор: Максим Нелюбин


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