Нарвать и не нарваться: где в Германии можно бесплатно собирать яблоки (фото)

Фруктовые деревья в Германии сейчас просто ломятся под тяжестью плодов. На некоторых своих участках владельцы разрешают собирать урожай всем желающим.
Варденбург • Такие заметные издалека "Желтые ленты" можно сейчас увидеть на яблонях, грушах и сливах во многих регионах и федеральных землях Германии. Эти фотографии сделаны, например, в Нижней Саксонии по случаю начала здешней акции "Gelbes Band".
Таким образом частные лица, разные общества и организации, владеющие какими-то земельными участками, а также коммуны на своих муниципальных территориях обозначают принадлежащие им фруктовые деревья, плоды которых они разрешают собирать всем желающим бесплатно.
Главное условие - не ломать ветки, не забираться на деревья и не оставлять после себя мусор, то есть делать все аккуратно и под свою собственную ответственность.
По данным агентства dpa, только в Нижней Саксонии уже роздано около полутора тысяч таких лент, а места, где растут деревья, обозначены на специальной карте. Как нетрудно догадаться, целью акции является спасение продуктов питания, ведь из года в год на таких деревьях остаются пропадать тонны плодов. Растут они не на фруктовых плантациях, где их собирают фермеры, а разрозненно в самых разных местах - в том числе, просто где-то вдоль дорог, посреди лугов и так далее. Кстати, некоторые садоводы используют желтые резиновые шланги, чтобы подвязывать деревья. Организаторы акции убедительно просят не путать их с желтыми ленточками.
Залезать на деревья и ломать ветки нельзя, но использовать специальные подручные средства можно и нужно
Нижнесаксонский проект является частью федеральной акции "Германия спасает продукты" ("Deutschland rettet Lebensmittel"), стартующей 22 сентября. Кстати, собранные яблоки и груши можно не только заготовить впрок для домашней кладовки, но и отнести на давильню - в один из передвижных или стационарных пунктов для отжима сока. Для этого нужно отбирать только полностью спелые плоды и не смешивать разные фрукты.
Отметим, что, так сказать, бесхозных фруктовых деревьев в Германии не бывает. Все они растут на чьей-то земле, поэтому сбор плодов без разрешения является кражей и может преследоваться в соответствии с законом.
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