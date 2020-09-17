 Нарвать и не нарваться: где в Германии можно бесплатно собирать яблоки (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.09.2020

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По Германии

Нарвать и не нарваться: где в Германии можно бесплатно собирать яблоки (фото)

Фруктовые деревья в Германии сейчас просто ломятся под тяжестью плодов. На некоторых своих участках владельцы разрешают собирать урожай всем желающим.

Организаторы акции Желтая лента в нижнесаксонской коммуне Варденбург - Симоне Мальц (Simone Malz) и Ута Бюммерштеде (Uta Bümmerstede)

Организаторы акции "Желтая лента" в коммуне Варденбург - Симоне Мальц и Ута Бюммерштеде

Варденбург • Такие заметные издалека "Желтые ленты" можно сейчас увидеть на яблонях, грушах и сливах во многих регионах и федеральных землях Германии. Эти фотографии сделаны, например, в Нижней Саксонии по случаю начала здешней акции "Gelbes Band".

Таким образом частные лица, разные общества и организации, владеющие какими-то земельными участками, а также коммуны на своих муниципальных территориях обозначают принадлежащие им фруктовые деревья, плоды которых они разрешают собирать всем желающим бесплатно.

Главное условие - не ломать ветки, не забираться на деревья и не оставлять после себя мусор, то есть делать все аккуратно и под свою собственную ответственность. 

Эти яблоки - не пропадут!

Эти яблоки - не пропадут!

Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает!

По данным агентства dpa, только в Нижней Саксонии уже роздано около полутора тысяч таких лент, а места, где растут деревья, обозначены на специальной карте. Как нетрудно догадаться, целью акции является спасение продуктов питания, ведь из года в год на таких деревьях остаются пропадать тонны плодов. Растут они не на фруктовых плантациях, где их собирают фермеры, а разрозненно в самых разных местах - в том числе, просто где-то вдоль дорог, посреди лугов и так далее. Кстати, некоторые садоводы используют желтые резиновые шланги, чтобы подвязывать деревья. Организаторы акции убедительно просят не путать их с желтыми ленточками.

Залезать на деревья и ломать ветки нельзя, но использовать специальные подручные средства можно и нужно

Залезать на деревья и ломать ветки нельзя, но использовать специальные подручные средства можно и нужно

Германия спасает продукты

Нижнесаксонский проект является частью федеральной акции "Германия спасает продукты" ("Deutschland rettet Lebensmittel"), стартующей 22 сентября. Кстати, собранные яблоки и груши можно не только заготовить впрок для домашней кладовки, но и отнести на давильню - в один из передвижных или стационарных пунктов для отжима сока. Для этого нужно отбирать только полностью спелые плоды и не смешивать разные фрукты. 

Отметим, что, так сказать, бесхозных фруктовых деревьев в Германии не бывает. Все они растут на чьей-то земле, поэтому сбор плодов без разрешения является кражей и может преследоваться в соответствии с законом.

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    Рецепт традиционного в Германии майского крюшона с первыми листочками ясменника, свежим имбирем, лимоном, медом и легким вином известен еще с XV века. Но по-настоящему модным этот напиток, предназначенный, прежде всего для дам, стал на заре XX века: эмансипированные модницы проявляли недюжинную изобретательность, придумывая все новые варианты приготовления.

  • Кокос с ананасом

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    Тропики

    Тропическое сочетание кусочков ананаса с кокосовым молоком, ананасовым соком и ромом заслуживает особого внимания. Еще одно название этого невероятно вкусного крюшона -летний пунш. Ведь напитки со льдом популярны круглый год, пунш (со льдом!) - тоже.

  • Лимонный крюшон

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  • С арбузом

    Фотогалерея: Как продлить лето

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    Именно арбуз занимает в списке "охлаждающих" продуктов первое место. Поэтому его охотно использует для приготовления летних напитков. Арбузные ломтики, ягоды черники, текила, мята и минеральная вода со льдом. В качестве сосуда подойдет и сам арбуз.

  • Пунш к завтраку

    Фотогалерея: Как продлить лето

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    Боул в "твердом" варианте любят готовить на завтрак. Можно использовать дольки банана, киви, лимона, ананаса, кокосовое или рисовое молоко, йогурт, а также семяна чиа. На этот раз - без алкоголя!

  • Пунш, боул, крюшон

    Фотогалерея: Как продлить лето

    Пунш, боул, крюшон

    Пунш - напиток креативный во всех отношениях. Нет определенного рецепта, какие именно ягоды, фрукты, соки, ликеры, вина, настойки следует смешивать с медом, сахаром или сиропом и в каких пропорциях. Главное - подойти к процессу приготовления с творческим настроем!

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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