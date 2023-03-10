Серебренников поставил Моцарта в Берлине

11 марта состоится премьера постановки Кирилла Серебренникова в Берлине, сообщает сайт музыкального театра "Комише опер" (Komische Oper). Опера Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart) "Так поступают все женщины, или Школа влюбленных" - это целая палитра межчеловеческих взаимоотношений, и она возвращается на сцену "Комише опер" в интерпретации российского режиссера, отмечают в театре.

Фактически премьера этой постановки Серебренникова состоялась уже в 2018 году, причем не в Берлине, а на сцене оперного театра в швейцарском Цюрихе. Но тогда режиссер еще находился под домашним арестом в Москве и руководил процессом дистанционно.

Для "Комише опер" опера "Così fan tutte" - это начало, первая часть трилогии. В планах театра - еще две оперы Моцарта, написанные в соавторстве с итальянским либреттистом Лоренцо да Понте: "Свадьба Фигаро" и "Дон Жуан". "Così fan tutte" - это уже третья работа Серебренникова в берлинском театре "Комише опер" - до этого были "Американская Лулу" и "Севильский цирюльник".

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