Сербия планирует вернуть обязательную службу по призыву

Ожидается, что военная служба по призыву будет длиться 75 дней и станет обязательной для мужчин. Женщины также будут иметь возможность пройти срочную службу, но на добровольной основе.

Президент Сербии Александар Вучич подписал соглашение о возвращении военной службы по призыву. "Я надеюсь, вы все понимаете, насколько нам нужна сильная армия, насколько больше нам нужно закупать и производить оружия", - объяснил Вучич свое решение в рамках выступления в Военной академии Сербии в субботу, 14 сентября.

Планируется, что военная служба по призыву будет длиться 75 дней и станет обязательной для мужчин, женщины также смогут пройти срочную службу, но на добровольной основе. "Мы не хотим никого атаковать. И не будем этого делать. Но мы хотим отпугнуть тех, кто ежедневно неустанно угрожает нам", - подчеркнул Вучич, не уточнив, кто конкретно является источником угрозы для возглавляемой им страны.

Сербия отменила обязательную воинскую повинность в 2011 году, сделав упор на профессиональную армию. Незадолго до объявления президента о возможном возвращении в стране с 2025 года службы по призыву заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич. Для того чтобы указ Вучича вступил в силу, его должны одобрить правительство и парламент, где партия действующего президента имеет подавляющее большинство голосов.

Отношения Белграда с Москвой и Брюсселем

Сербия является страной - кандидатом на вступление в Европейский Союз, однако это не мешает Белграду поддерживать связи с Москвой. Так, 4 сентября сербский вице-премьер Александар Вулин встретился на полях Восточного экономического форума во Владивостоке с президентом России Владимиром Путиным, который, кроме прочего, предложил обновить контракт на поставки в Сербию российского газа, истекающий в марте 2025 года.

В ЕС решительно осудили встречу Вулина с Путиным, на что сербский премьер Милош Вучевич заявил, что не видит в ней "ничего эпохального или такого уж ужасного". "Мы не разрывали дипотношения с Россией, никому не запрещено встречаться с ее представителями", - подчеркнул Вучевич, добавив, однако, что Сербия не поощряет войну в Украине и не поддерживает нарушение территориальной целостности этой страны.