Семь стран ЕС призвали Каракас доказать результаты выборов

Германия, Франция и пять других стран ЕС на фоне массовых протестов в Венесуэле против победы президента Николаса Мадуро призвали власти страны опубликовать все счетные листы прошедших в стране выборов.

Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Нидерланды и Португалия в воскресенье, 4 августа, выразили "глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся в Венесуэле после президентских выборов" и призвали правительство этой южноамериканской страны опубликовать списки избирателей в связи с очевидным несогласием ее населения с победой президента Николаса Мадуро. "Мы призываем венесуэльские власти незамедлительно опубликовать все счетные листы, чтобы гарантировать полную прозрачность и честность избирательного процесса", - говорится в совместном заявлении семи стран, в том числе опубликованном на сайте немецкого правительства.

В документе ссылаются на данные оппозиции Венесуэлы, которая заявила, что собрала и опубликовала более 80 процентов бюллетеней, заполненных на каждом избирательном участке страны. "Эта проверка необходима для признания воли венесуэльского народа", - обосновывают лидеры европейских стран свой призыв к правителю Мадуро.

Также в заявлении осуждают "любые аресты" венесуэльцев за выражение народной воли и призывают к праву на "мирные протесты и свободу собраний", обещая вместе с партнерами "продолжать внимательно следить за ситуацией и поддерживать призыв венесуэльского народа к демократии и миру".

Власти Венесуэлы заявили о задержании 2000 демонстрантов

После президентских выборов в Венесуэле, победителем которых был в третий раз объявлен правитель страны Николас Мадуро, власти объявили о жестких мерах в отношении демонстрантов. В ходе протестов задержаны 2 тысячи человек, заявил Мадуро накануне, выступая перед своими сторонниками. Он пообещал отправить задержанных в тюрьмы строгого режима Токорон и Токуйито. "В этот раз пощады не будет", - пригрозил он.

В тот же день по всей стране прошли многотысячные протесты, к которым призвала лидер оппозиции Мария Корина Мачадо. Она выступила на митинге в Каракасе после того, как на протяжении последних дней скрывалась, опасаясь ареста. Противники венесуэльских властей еще никогда не были столь сильны, а режим - так слаб, заявила она. "Мы не уйдем с улиц", - подчеркнула Мачадо. Кандидат от оппозиции на президентских выборах Эдмундо Гонсалес Уррутиа на акции замечен не был.

Выборы в Венесуэле и протесты против объявленной победы Мадуро

По итогам июльских выборов президента подконтрольный правительству Венесуэлы Национальный избирательный совет официально объявил правящего страной с 2013 года Мадуро победителем выборов, утверждая, что авторитарного политика поддержали 51,2 процента избирателей. При этом до сих пор не опубликованы результаты голосования по отдельным избирательным округам. Международные наблюдатели допущены к выборам не были.

В свою очередь оппозиция настаивает на победе своего кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, получившего, по их данным, около 67 процентов голосов на основании более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

США уже признали победителем выборов кандидата от оппозиции

Белый дом признал победителем выборов Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, заявив о "серьезных ошибках", допущенных при обработке бюллетеней. В Вашингтоне подвергли резкой критике избирательные комиссии страны за то, что они не представили никаких результатов с участков, несмотря на просьбы международного сообщества.

По данным неправительственной организации Foro Penal, в ходе протестов несогласных с объявленными результатами выборов погибло не менее 16 человек. Президент Мадуро обвинил Гонсалеса и Мачадо в терроризме и пригрозил им тюремным заключением сроком до 20 лет.