DW осудила прекращение трансляции телеканала в Венесуэле

Ограничение работы DW в Венесуэле является "серьезным вмешательством в свободу людей получать независимую информацию". Таким заявлением отреагировал во вторник, 5 марта, генеральный директор медиакомпании Петер Лимбург (Peter Limbourg) на решение правительства в Каракасе прекратить работу кабельного испаноязычного телеканала DW в стране. "Мы настоятельно призываем венесуэльское правительство как можно скорее восстановить трансляцию испаноязычного телеканала DW", - подчеркнул Лимбург.

Прекращение вещания DW в Венесуэле по требованию властей страны последовало после публикации одного из видеороликов компании из серии Cómo te afecta, в которой освещается проблема коррупции в различных странах Латинской Америки, а также рассказывается о связях политиков с кругами организованной преступности.

Основными источниками, на которые опираются авторы при подготовке материалов, являются данные организаций Transparency International и Insight Crime. В одном из эпизодов выпуска, посвященного Венесуэле, указывается на отсутствие информации о том, в какой степени правитель страны Николас Мадуро информирован о злоупотреблениях.

В связи с публикацией этого материала Мадуро назвал DW "нацистским телеканалом". В свою очередь министр коммуникаций Венесуэлы Фредди Наньес обвинил немецкий телеканал в "распространении лжи, клевете и пропаганде ненависти".

Обвинения Мадуро в адрес международных СМИ

Со своей стороны гендиректор DW Петер Лимбург решительно отверг подобные обвинения. "Миллионы людей покинули Венесуэлу во время правления Мадуро. Свобода прессы практически отсутствует. Тот факт, что он реагирует на критику, основанную на фактах, абсурдными сравнениями, вписывается в эту картину", - подчеркнул Лимбург.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что международные СМИ "ведут кампанию" против его страны. В Венесуэле уже были запрещены испаноязычные программы американского телеканала CNN, а также некоторых СМИ Колумбии. Кроме того, некоторые венесуэльские СМИ были закрыты после публикации ими материалов с критикой правительства.

Лимбург: Мы продолжим информировать людей в авторитарных странах

По словам Петера Лимбурга, "диффамация, цензура, блокировка интернета и распространение дезинформации о DW и ее репортажах встречаются во все большем количестве стран". "Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы доносить информацию до людей в авторитарных государствах", - указал гендиректор DW.

Контент DW на испанском языке еженедельно читают, слушают и смотрят 46 млн пользователей по всему миру. Это второй после английского по числу пользователей язык контента, создаваемого немецкой общественно-правовой медиакомпанией.

В Венесуэле испаноязычные материалы DW по-прежнему доступны на сайте dw.com , а также в социальных сетях. Кроме того, трансляция в режиме реального времени идет на YouTube-канале DW Español .

О медиакомпании DW

DW - это международный вещатель Германии. Будучи независимой медиакомпанией, DW распространяет непредвзятые новости и информацию на 32 языках по всему миру, чтобы люди могли свободно принимать решения. Главными темами работы DW являются свобода и права человека, демократия и правовое государство, мировая торговля и социальная справедливость, просвещение в сфере здравоохранения и защита окружающей среды, технологии и инновации. Теле-, радио- и онлайн-контент DW читают, смотрят и слушают каждую неделю 320 млн пользователей.

DW Akademie занимается образованием журналистов по всему миру, поддерживает развитие свободных СМИ и стимулирует распространение немецкого языка через бесплатный образовательный контент.

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