  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Секретная служба США начала проверку из-за поста Илона Маска

Анастасия Аринушкина
20 сентября 2024 г.

Основатель SpaceX написали в соцсети Х, что "никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Позднее он удалил пост, назвав его "шуткой".

https://p.dw.com/p/4ks0N
Основатель SpaceX и владелец соцсети Х Илон Маск (фото из архива)
Фото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Секретная служба США, которая отвечает за охрану первых лиц государства, начала проверку из-за твита бизнесмена и владельца соцсети Х Илона Маска. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает агентство Bloomberg.

Маск репостнул твит другого пользователя соцсети Х, в котором тот написал: "Почему они хотят убить Дональда Трампа?" От себя основатель SpaceX добавил: "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Позднее Илон Маск удалил этот твит, назвав его "шуткой". Однако запись успели увидеть десятки миллионов пользователей Х, в том числе и сотрудники Секретной службы.

Секретная служба проводит расследование, пытаясь определить, представляет ли это непосредственную угрозу для одного из ее подопечных, пишет Bloomberg. В ведомстве заявили, что записи о посте Маска были "собраны в правоохранительных целях" и не разглашаются, поскольку "можно ожидать, что их раскрытие помешает проведению правоохранительных процедур". "Как правило, мы не комментируем вопросы, связанные с разведкой. Однако мы можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с нашими подопечными", - заявил представитель ведомства Нейт Херринг.

После удаления твита Илон Маск написал: "Ну, один урок, который я усвоил, заключается в том, что если я говорю что-то группе людей и они смеются, то это не значит, что оно будет также уморительно в качестве поста в Х". Бизнесмен не ответил на запрос Bloomberg, связывались ли с ним представители Секретной службы.

Белый дом о посте Маска: "Безответственная риторика"

Угроза президенту или вице-президенту США - это уголовное преступление, за которое грозит крупный штраф или до пяти лет тюрьмы. Расследование не означает, что Илон Маск будет обязательно привлечен к ответственности, но ему, скорее всего, придется доказывать, что он не представляет угрозы для Джо Байдена и Камалы Харрис, отмечает издание Axios.

В Белом доме осудили пост Маска, назвав его "безответственной риторикой". "Насилие следует только осуждать, а не поощрять или высмеивать", - заявили в администрации президента США, подчеркнув, что в стране не должно быть места "политическому насилию или какому-либо насилию вообще".

Покушения на Дональда Трампа

15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, произошла стрельба возле гольф-клуба, где находился Дональд Трамп. Агент Секретной службы США заметил ствол винтовки с оптическим прицелом, торчащий из ограждений, и "немедленно вступил в бой" с этим человеком. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия, однако позднее его задержали,  а в месте его укрытия были обнаружены автомат АК-47 и камера GoPro. Позднее мужчину задержали, ему предъявлены обвинения. В ФБР заявили, что расценивают произошедшее как возможную попытку покушения.

До этого покушение на жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии было совершено на предвыборном митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания. Огонь по политику тогда открыл 20-летний местный житель. Трамп был легко ранен в ухо. В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Twitter начал удалять бесплатно присвоенные верификационные галочки. Теперь такие значки будут лишь у платных подписчиков соцсети. Зачем Илону Маску такое нововведение - в карикатуре DW.

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск не дает миру забыть о себе. Покупка сети микроблогов Twitter, возвращение туда экс-президента США Трампа, система Starlink для Украины - вокруг Маска всегда много событий.
Цифровые технологии23 ноября 2022 г.11 фото
external

Наводнение в Европе, визит Шольца в Казахстан и новое покушение на Трампа. DW Новости (16.09.2024)

Наводнение в Европе, визит Шольца в Казахстан и новое покушение на Трампа. DW Новости (16.09.2024)

Мощные наводнения сразу в нескольких странах Центральной Европы привели к разрушению дорог, домов и инфраструктуры. Затоплены тысячи домов. Число жертв циклона "Борис" растет. Погибшие и пропавшие без вести есть в нескольких странах Европы. Тысячи жителей пострадавших районов эвакуированы. При этом власти опасаются, что из-за новых дождей ситуация во многих регионах только ухудшится.
Катастрофы16 сентября 2024 г.29:55 мин.