Секретная служба США начала проверку из-за поста Илона Маска

Основатель SpaceX написали в соцсети Х, что "никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Позднее он удалил пост, назвав его "шуткой".

Секретная служба США, которая отвечает за охрану первых лиц государства, начала проверку из-за твита бизнесмена и владельца соцсети Х Илона Маска. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает агентство Bloomberg.

Маск репостнул твит другого пользователя соцсети Х, в котором тот написал: "Почему они хотят убить Дональда Трампа?" От себя основатель SpaceX добавил: "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Позднее Илон Маск удалил этот твит, назвав его "шуткой". Однако запись успели увидеть десятки миллионов пользователей Х, в том числе и сотрудники Секретной службы.

Секретная служба проводит расследование, пытаясь определить, представляет ли это непосредственную угрозу для одного из ее подопечных, пишет Bloomberg. В ведомстве заявили, что записи о посте Маска были "собраны в правоохранительных целях" и не разглашаются, поскольку "можно ожидать, что их раскрытие помешает проведению правоохранительных процедур". "Как правило, мы не комментируем вопросы, связанные с разведкой. Однако мы можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с нашими подопечными", - заявил представитель ведомства Нейт Херринг.

После удаления твита Илон Маск написал: "Ну, один урок, который я усвоил, заключается в том, что если я говорю что-то группе людей и они смеются, то это не значит, что оно будет также уморительно в качестве поста в Х". Бизнесмен не ответил на запрос Bloomberg, связывались ли с ним представители Секретной службы.

Белый дом о посте Маска: "Безответственная риторика"

Угроза президенту или вице-президенту США - это уголовное преступление, за которое грозит крупный штраф или до пяти лет тюрьмы. Расследование не означает, что Илон Маск будет обязательно привлечен к ответственности, но ему, скорее всего, придется доказывать, что он не представляет угрозы для Джо Байдена и Камалы Харрис, отмечает издание Axios.

В Белом доме осудили пост Маска, назвав его "безответственной риторикой". "Насилие следует только осуждать, а не поощрять или высмеивать", - заявили в администрации президента США, подчеркнув, что в стране не должно быть места "политическому насилию или какому-либо насилию вообще".

Покушения на Дональда Трампа

15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, произошла стрельба возле гольф-клуба, где находился Дональд Трамп. Агент Секретной службы США заметил ствол винтовки с оптическим прицелом, торчащий из ограждений, и "немедленно вступил в бой" с этим человеком. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия, однако позднее его задержали, а в месте его укрытия были обнаружены автомат АК-47 и камера GoPro. Позднее мужчину задержали, ему предъявлены обвинения. В ФБР заявили, что расценивают произошедшее как возможную попытку покушения.

До этого покушение на жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии было совершено на предвыборном митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания. Огонь по политику тогда открыл 20-летний местный житель. Трамп был легко ранен в ухо. В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности.