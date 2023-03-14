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Логотип ЧВК "Вагнер"Фото: Igor Russak/REUTERS
КонфликтыУкраина

Литва признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Даниил Сотников
8 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 марта.

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На 384-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий вторника, 14 марта (время московское).

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Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией. В принятой парламентом резолюции наемников обвиняют в "систематических серьезных преступлениях агрессии" в Украине. "Военнослужащие РФ и наемники частной военной компании "Вагнер", активно участвующей в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические, тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов - что приравнивается к терроризму", - говорится в резолюции.

В постановлении также отмечается, что наемники "Вагнера" получают от правительства России военную технику и вооружение, проходят подготовку в структурах Минобороны РФ и представляют угрозу государственной и общественной безопасности. Депутаты призвали парламенты других государств также объявить ЧВК террористической организацией.   

Хроника событий 14 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 марта 14.00 - 23.59 >>>

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