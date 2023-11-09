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Сейм Латвии принял закон о партнерских отношениях

Анастасия Штайнмиллере
9 ноября 2023 г.

В латвийском парламенте подчеркнули, что закон не касается возможности усыновления детей и юридически не приравнивается к браку.

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Участники ежегодгого парада сексуальных меньшинств в Кельне
Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил пакет законопроектов, который с 1 января 2024 года вводит в стране новую юридическую форму отношений - институт партнерства. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил портал Delfi.

Теперь в Латвии с начала 2024 года два человека любого пола, состоящие в близких отношениях, ведущие общее домохозяйство и не являющиеся при этом родственниками по прямой линии или супругами, будут иметь возможность юридически заключить у нотариуса партнерские отношения. После получения нотариального акта партнеры смогут принимать решения, связанные со здоровьем и лечением друг друга, а также получать социальные гарантии и льготы по налогам.

За законопроект проголосовали 53 депутата, против высказались 43 парламентария. Авторы законопроекта подчеркнули, что институт партнерства ориентирован не только на однополые пары, но и на тех людей, кто не желает вступать в официальный брак. В Сейме подчеркнули, что закон не касается возможности усыновления детей и юридически не приравнивается к браку.

Завершение партнерства будет происходить в случае смерти одного из партнеров, брака одного или обоих партнеров или их обоюдном желании завершить такую юридическую форму отношений через суд.

Окончательно пакет законопроектов вступит в силу, когда его подпишет  президент Латвии Эдгар Ринкевич.

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