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Президентом Латвии избран Эдгарс Ринкевичс

Ольга Лебедева
36 мин. назад

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс получил поддержку большинства депутатов Сейма и сменит на посту главы государства Эгилса Левитса.

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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс
Глава МИД Латвии Эдгарс РинкевичсФото: Jussi Nukari/dpa/Lehtikuva/picture alliance

Президентом Латвии избран Эдгарс Ринкевичс, до сих пор занимавший пост министра иностранных дел. В среду, 31 мая, за его кандидатуру по итогам третьего тура проголосовали большинство депутатов Сейма. Тем самым он одержал победу над своим главным соперником, предпринимателем Улдисом Пиленсом и сменит на этом посту Эгилса Левитса. За Пиленса проголосовали 25 депутатов, против - 62. За Ринкевича - 52 голоса, против - 35.

В ходе второго голосования Ринкевичса поддержали 42 депутата, против его кандидатуры были 45. За Пиленса проголосовали 25 парламентариев, против него - 62. Третий кандидат на пост президента - активистка латышской диаспоры в Европе, еврочиновница Элина Пинто получила 10 голосов, против нее выступили 77 депутатов. Тем самым Пинто выбыла из президентской гонки. Такой же расклад голосов был и в первом туре голосования.

Президент Латвии выполняет преимущественно представительские функции. Для его избрания требуется абсолютное большинство голосов депутатов Сейма - 51 из 100. Если оно не достигается в двух первых турах, проводится еще одно голосование, в котором участвуют два кандидата с наибольшим числом голосов. Если никто из них не набирает 51 голос, через 10-15 дней проводятся новые выборы. Правящая в Латвии коалиция из трех партий - "зеленых", консерваторов и региональной партии - имеет 54 мандата в Сейме.

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